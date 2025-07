In corso un intervento di manutenzione straordinaria agli ascensori di Fucecchio

E’ in corso da questa mattina, lunedì 21 luglio, un intervento di manutenzione straordinaria agli ascensori di Fucecchio, che da via Sottovalle conducono in via Castruccio. La ditta incaricata dal Comune procederà alle opportune verifiche, a seguito delle quali saranno date comunicazioni circa i tempi di ripristino del servizio.

Intanto, grazie alla collaborazione con la Pubblica Assistenza, è attivo il servizio navetta “taxi ascensori”, riservato alle persone anziane e disabili: dalle ore 7 alle 20 sarà possibile contattare il numero 0571 22222 per essere accompagnati da via Sottovalle fino a via Castruccio, e viceversa.

“Ci scusiamo con tutti i cittadini per questo disagio – spiega la sindaca Emma Donnini -. E’ necessario un intervento di manutenzione urgente per rimettere quanto prima in funzione entrambi gli ascensori, consapevoli che si tratta di un servizio fondamentale per la nostra comunità. Ci tengo a ringraziare la Pubblica Assistenza, la cui disponibilità ci ha permesso di attivare il servizio navetta per le persone anziane e le persone disabili”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa