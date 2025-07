Sono ufficialmente in vendita i biglietti per il Festival Amedeo Bassi 2025, in programma dal 27 luglio al 3 agosto presso l’arena estiva nel giardino della Scuola Primaria “Niccolò Machiavelli”. Il Festival, promosso dal Comune di Montespertoli con il patrocinio e il contributo della Città Metropolitana di Firenze, della Regione Toscana e di Toscana Energia, è giunto alla sua sedicesima edizione e rappresenta un omaggio al celebre tenore Amedeo Bassi, figura simbolica della storia musicale e culturale del territorio.

Programma delle serate

- Domenica 27 luglio, ore 21 – La Canzone Fiorentina tra Romanza e Lied (Camera Musicale Fiorentina, con letture sceniche di Giovanna M. Carli e interpreti di rilievo del repertorio vocale e strumentale);

- Lunedì 28 luglio, ore 21 – La Canzone Popolare nella musica contemporanea;

- Giovedì 31 luglio, ore 21 – Non ci sono più le quattro stagioni di una volta (rivisitazione di Vivaldi per quintetto di fiati con voce recitante di Giovanna M. Carli);

- Venerdì 1 agosto, ore 21 – Il Milione: in viaggio fra le città invisibili;

- Sabato 2 agosto, ore 21 – La nostra Musica dal Barocco al Cinema (Orchestra d’archi Metropolis diretta da Pierclaudio Fei, con letture sceniche di Giovanna M. Carli);

- Domenica 3 agosto, ore 21 – Consegna del Premio alla Cultura e Opera lirica “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti e

Biglietti

È possibile acquistare i biglietti per gli eventi del Festival Amedeo Bassi: online su www.ciaotickets.com; di persona, da martedì a domenica, presso l’Ufficio Turistico di Montespertoli; nei locali dell’URP di Piazza del Popolo, dalle ore 20:00 alle 23:00 da domenica 27 luglio a sabato 2 agosto e domenica 3 agosto dalle ore 17:00 alle ore 21:00; presso l’Ex Edicola di Piazza del Popolo, nei giorni martedì 22 e martedì 29 luglio. Inoltre, martedì mattina (22 e 29 luglio), l’Ufficio Turistico sarà presente al mercato settimanale, sempre presso l’ex edicola dalle ore 10:00 alle ore 13;00.

L’Ufficio Turistico di Montespertoli è aperto tutti i giorni con il seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 13:00 (martedì presso l'ex edicola in piazza del Popolo); il mercoledì, venerdì, sabato e domenica anche nel pomeriggio, dalle 16:00 alle 19:00. Per informazioni e prenotazioni: Ufficio Turistico di Montespertoli 0571 600255 - ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

