Inaugura la nuova farmacia comunale di Castelfranco di Sotto

Una nuova sede per rilanciare il ruolo della farmacia comunale, non solo come luogo di fornitura dei farmaci all'utenza, ma soprattutto come ambiente dove viene erogata una vasta serie di servizi sanitari alla popolazione. E' questo il principale scopo del trasferimento della farmacia comunale di Castelfranco di Sotto dalla vecchia sede sull'Orto di San Matteo alla nuova sede attigua al supermercato, un progetto che viene da lontano e che oggi, lunedì 21 luglio si è concretizzato con l'apertura dei locali e l'inaugurazione.

Da domani, martedì 22 luglio infatti la farmacia sarà pienamente operativa e aperta al pubblico nella nuova sede. Uno spostamento fortemente migliorativo quello nei nuovi locali. Si tratta di un ambiente più moderno, per gli utenti, ma anche per i lavoratori, 5 farmaciste e un magazziniere, il personale storico della farmacia che da oggi, dopo aver curato il trasloco presteranno servizio nella nuova sede di via Solferino. Un locale più funzionale e studiato fin nei minimi dettagli per fornire i migliori servizi alla popolazione, aumentando anche la superficie espositiva che ha permesso alla farmacia comunale di vendere anche nuove linee di prodotti tra cui quelli per la cosmesi.

La farmacia nuova infatti è leggermente più grande del vecchio immobile, ma il vantaggio non è nella maggiore superficie, che passa da 200 a 220 metri quadrati, ma nell'utilizzo degli spazi.

La nuova sede ha uno spazio espositivo di circa 110 metri quadrati e il magazzino è stato ridotto al minimo, grazie all'adozione del sistema robotico che gestisce tutto l'immagazzinamento dei farmaci e la distribuzione al personale per la vendita.

Il resto dello spazio, oltre all'area espositiva e al banco è stato utilizzato per realizzare ambienti che saranno destinati a una serie di servizi sanitari importanti che permetteranno all'utenza di accedere alla diagnostica senza dover affrontare le code e gli spostamenti nei distretti della Asl.

“In primo luogo - spiega la direttrice Elisa Barani - qui avremo uno spazio riservato, dedicato a tutti servizi cup, dalla prenotazione degli esami alla disdetta all'attivazione della tessere sanitarie. Questo servizio lo erogavamo anche nella vecchia sede, ma eravamo costrette a farlo al banco, qui verrà fatto con la massima tutela della riservatezza dell'utente. Inoltre vi sono le altre stanze che sono state predisposte, per erogare i servizi di secondo livello, che comprendono tutti i servizi connessi all'holter cardiaco e pressorio e l'elettrocardiogramma fatto in remoto. Tutti questi servizi partiranno non appena avremo le autorizzazioni dalla Asl. La diagnostica in remoto funziona in questo modo: le farmaciste settano i macchinari che sono collegati a un terminale remoto dove un medico specialista della Asl potrà leggere in tempo reale i risultati e rilasciare una diagnosi. Poi continua la direttrice – ci sono i servizi di autoanalisi, anche quelli partiranno appena la Asl ci rilascia le autorizzazioni. L'auto analisi prevede la glicemia, emoglobina glicata, gli esami della coagulazione del sangue, gli esami del pannello lipidico, il tutto fatto attraverso macchinari estremamente precisi e moderni. In altre parole i servizi che erogavamo nella vecchia sede rimarranno e in più nei prossimi mesi si aggiungerà tutta la serie dei servizi in telemedicina e gli esami del sangue”.

Anche l'orario nella nuova farmacia rimarrà invariato e la farmacia sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.

“Altra grande novità – spiega ancora Barani - è il robot che gestisce il magazzino e la distribuzione del farmaco al banco, sempre sotto la supervisione di una farmacista. Questo ci permette di abbattere l'errore, ad esempio sui tempi di scadenza delle confezioni in magazzino e inoltre risparmieremo ore lavoro che impiegavamo per la gestione delle scorte, in pratica noi dovremo solo caricare il nastro con i farmaci che arriveranno e poi il robot eseguirà in tempi rapidi la catalogazione e la consegna dei farmaci”.

Nella nuova farmacia sono stati ricavati anche gli spazi per il personale e inoltre vi è un laboratorio che con il tempo verrà attivato, dove le farmaciste potranno curare le formulazioni galeniche dei che non si trovano in commercio e che verranno prescritte dai medici.

A tagliare il nastro inaugurale per questa nuova avventura dell'Azienda Speciale del comune di Castelfranco, di cui fa parte la farmacia comunale, c'era il primo cittadino Fabio Mini che spiega: “Mi fa piacere inaugurare questa nuova sede della nostra farmacia, in primo luogo perché questo ci permetterà di offrire nuovi servizi sanitari alla popolazione, creando un punto di accesso alla diagnostica di secondo livello in una struttura di prossimità. Questo renderà la farmacia un luogo importante dove sarà garantito un più facile accesso agli esami.

In questo anno – continua Mini - ho avuto la possibilità di apprezzare la professionalità e l'impegno della direttrice Elisa Barani e delle altre farmaciste e dall'amministratore dell'Azienda Speciale per portare a compimento questo passaggio fondamentale. Sono convinto che questo nuovo percorso garantirà dei buoni risultati economici e in termini di servizi all'utenza. Questa inaugurazione, in uno spazio più moderno e che si trova in posizione strategia anche per la vicinanza al nuovo supermercato, andrà in primo luogo a vantaggio di tutta la comunità”.

A tirare le file dal punto di vista economico è stato l'amministratore dell'azienda speciale Massimiliano Galli che ha curato tutti i numeri di questa operazione. “La farmacia comunale – dice Galli – grazie alla direttrice e tutte le lavoratrici è in condizioni di funzionare al meglio e con una prospettiva di medio periodo di grande sviluppo. Il trasferimento poi è una scelta che ho avallato fin dall'inizio, in primo luogo perché tra i compiti di questa struttura c'è quella di erogare servizi alla collettività rimanendo in un ambito di sostenibilità economica. Le valutazioni fatte ci dicono che l'operazione, sia per i servizi, che per i numeri, sarà virtuosa, tenendo anche conto della posizione più baricentrica che la farmacia viene ad avere, quindi siamo ottimisti e convinti della bontà del trasferimento”.

