Incidente sull'A1 a Barberino tra furgone e tir, perde la vita un 43enne

Tragedia questa mattina sul tratto della Panoramica dell'autostrada A1, dove un uomo di 43 anni è morto in seguito a un incidente. È successo poco prima delle 7.30, l'uomo si trovava alla guida di un furgone quando per cause in corso di accertamento, secondo quanto ricostruito, ha tamponato un mezzo pesante al km 261+500. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Barberino del Mugello, i soccorsi sanitari inviati dal 118, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

La squadra dei vigili del fuoco ha estratto con l'utilizzo dei divaricatori il conducente del furgone, rimasto bloccato all'interno della cabina di guida, affidandolo al personale sanitario. A nulla purtroppo sono valse le manovre di rianimazione, al termine delle quali il medico ne ha constatato il decesso. Illeso il conducente del mezzo pesante. Circa una settimana fa, sulla stessa autostrada nella galleria di Base tra Firenzuola e Badia, ha perso la vita una famiglia in un altro tragico incidente.

Chiusa la corsia del tratto A1 della Panoramica

La Panoramica al momento è stata chiusa nel tratto tra Aglio e Roncobilaccio (Bologna).

