La municipale di Fucecchio sequestra un'altra auto abbandonata

A distanza di tre giorni dal sequestro di un'auto abbandonata in via Dosso di Fedone, questa mattina, durante un servizio di pattugliamento, la Polizia Locale di Fucecchio è intervenuta per rimuovere un'altra auto abbandonata a Pinete, stavolta in piazza della Chiesa. Anche in questo caso si tratta di un veicolo privo di assicurazione e probabilmente utilizzato per attività di spaccio di stupefacenti.

“Prosegue il grande impegno delle forze dell'ordine sul nostro territorio - dichiara la sindaca Emma Donnini -. Quello della sicurezza, in particolare nell'area delle Cerbaie, è un tema all'ordine del giorno, non soltanto per la nostra amministrazione ma anche per la Prefettura. E lo dimostrano proprio i progetti per l'installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza in molti Comuni della provincia, tra cui Fucecchio, approvati nell'ultimo Comitato interprovinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Firenze Francesca Ferrandino. Si tratta di un piano imponente, che adesso sarà inviato al Ministero dell'Interno per l'ammissione ai finanziamenti".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

