La Rappresentante di Lista in concerto a San Miniato

Prosegue il calendario degli appuntamenti estivi a San Miniato con uno degli eventi più attesi della stagione: La Rappresentante di Lista sarà in concerto il 27 luglio, alle 19.45 in Piazza Duomo, all’interno della rassegna Musicastrada, organizzata in collaborazione con il Comune. Dopo il grande successo di pubblico e critica degli ultimi tour, il duo porterà sul palco un live coinvolgente e potente, dove musica, parole e performance si fondono in un’esperienza artistica intensa e originale. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina porteranno sul palco i brani del loro repertorio più amati dai fan e non mancherà in scaletta spazio per Giorni Felici, quinto album in studio della band. Il disco è uscito lo scorso 25 ottobre. La band torna a esplorare sonorità care ai propri ricordi di crescita e formazione, inni generazionali che rimangono indelebili sulle ossa e che diventano suggestione per scrivere l’oggi e la sua colonna sonora. I temi sono quelli cari al progetto: LRDL continua a indagare l’emotività umana e a metterla in rapporto con l’altro e col mondo, un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo brani iconici e nuove sonorità, nel suggestivo scenario di Piazza del Duomo.