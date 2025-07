Marco Paolini al Giardino Scotto con 'Antenati'

Marco Paolini sbarca al Giardino Scotto con 'Antenati', il monologo che ripercorre l’evoluzione della nostra specie fra ecologia ed ironia, attraverso l’incontro immaginario con i nonni dei nonni, con le 8.000 generazioni che ci collegano ai nostri progenitori comuni, quel piccolo nucleo africano da cui tutti gli abitanti del pianeta provengono. Alla parola è affidato il compito di far vedere questa stirpe di funamboli che ci ha preceduto e da cui abbiamo ereditato difetti e virtù.

«La nostra storia è un poema epico in codice, un cammino tortuoso, una saga senza paragoni e noi non siamo né la fine, né il fine di quella storia» racconta Marco Paolini, grande narratore del teatro italiano, che ha rielaborato in modo originale la lezione di Dario Fo in un racconto in grado di tenere viva l'attenzione dello spettatore agganciandolo al filo della storia respiro dopo respiro. Appuntamento giovedì 24 luglio alle 21, ingresso intero a 15,50 euro, ridotto a 12,50 euro, prenotazione sul sito www.spaziomumu.com.

L'evento è il cuore dalla rassegna diffusa 'Animali Narranti' organizzata dall'associazione Acquario della Memoria, che ha visto nelle settimane scorse appuntamenti per i più piccoli organizzati insieme a TeatroViola e VivaVoce, lo spettacolo di Ascanio Celestini e la mostra di Cristina Gardumi, ancora visitabile allo spazio Mumu fino a settembre. «Antenati di Marco Paolini si inserisce davvero in modo perfetto nello spirito della nostra rassegna - commenta Lorenzo Garzella, documentarista e presidente dell’associazione Acquario della Memoria - che vuole mettere l’accento proprio sull’importanza, anche evolutiva, della narrazione. Noi pensiamo in termini di storie, e tentiamo di dare senso al mondo attraverso la narrazione».

Il gran finale sarà venerdì 5 settembre con Stefano Massini nel Parterre di San Giuliano Terme, con un evento a ingresso libero grazie al Comune, con possibilità di prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Pisa ed ha la collaborazione di Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme, Università di Pisa, associazione VivaVoce, Nanof, e gli sponsor Net7, copisteria Il Campano e gelateria De’Coltelli.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

