Montespertoli ricorda Guido Leoncini e le vittime della Liberazione

Domenica 27 luglio 2025, alle ore 8:30, si terrà una cerimonia commemorativa presso il cippo dedicato a Guido Leoncini, nei campi di via di Lucciano, nel luogo esatto in cui perse la vita il 17 luglio 1944. Anche quest’anno il Comune di Montespertoli rinnova l’impegno della memoria, ricordando uno degli episodi più tragici e simbolici dell’estate del 1944, durante l’occupazione nazifascista. Nel solo mese di luglio persero la vita, in circostanze diverse, nove cittadini del territorio, vittime della violenza e della repressione. La storia di Guido Leoncini, ucciso dai tedeschi mentre rientrava dal bosco insieme a un amico, è tra quelle che rappresentano in modo più diretto il tributo di sangue pagato dalla comunità civile montespertolese per la libertà.

“Ricordare – dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini – è un dovere civico e morale. La memoria di quanto accaduto ci guida nel presente e ci impegna a costruire una società fondata sulla libertà, sulla pace e sul rispetto dei diritti umani. Invito tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di raccoglimento, affinché il sacrificio di chi è morto per la barbarie nazifascista non venga mai dimenticato.”

Grazie all’impegno della famiglia Leoncini, da alcuni anni è stato posizionato in sua memoria un cippo commemorativo che ogni anno diventa luogo di raccoglimento e riflessione collettiva.

La cerimonia di domenica 27 luglio vuole essere un gesto semplice ma carico di significato, per onorare il coraggio di Guido Leoncini e di tutte le altre vittime civili della guerra. Una corona d’alloro sarà deposta in loro ricordo, come simbolo di gratitudine e monito per le generazioni future.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa