Muore Umberto Spinelli, ex presidente della Fondazione Crid

Il presidente della Provincia di Prato, Simone Calamai, ha appreso con profondo dispiacere la notizia della scomparsa di Umberto Spinelli, 71 anni, ex presidente della Fondazione Crida e da sempre impegnato nel mondo dello sport e della disabilità:«In questo momento di dolore, desidero esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Umberto, alla moglie e alle figlie. - dice Calamai – Ho incontrato poco tempo fa Umberto ed era sorridente, solare e allegro come sempre. Proprio in quell’occasione, mi aveva raccontato di nuovi progetti sportivi con l’entusiasmo e la vitalità che lo contraddistinguevano. Questa notizia mi coglie davvero di sorpresa e mi rattrista molto. Desidero ricordare Umberto per il suo impegno nel mondo dello sport e a favore delle persone con disabilità. Attraverso l’attività motoria Umberto Spinelli ha sempre cercato di fare inclusione e di promuovere le potenzialità di tutte le persone. Infine, non posso dimenticare il suo incarico di presidente all’interno della Fondazione Crida, partecipata anche dal Comune di Montemurlo»

