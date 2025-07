Nominati i nuovi membri del Cda della Fondazione Solidarietà Caritas

L'Arcivescovo di Firenze, mons. Gherardo Gambelli ha nominato i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Solidarietà Caritas.

Presidente Marco Seracini; Vice presidente don Marco Zanobini, Vicario generale della diocesi. Consiglieri: don Fabio Marella, Vice direttore Caritas diocesana; Giampiero Cassi, avvocato, ex Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, membro del Consiglio Nazionale Forense; Leonardo Dallai, chief financial officer di diverse società con esperienza in vari CdA; Maria Luisa Vallauri, professoressa ordinaria di Diritto del lavoro, Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Firenze.

Organo di controllo (membri effettivi): Presidente Carlo Bellavite Pellegrini, professore ordinario di Finanza Aziendale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dottore commercialista e revisore legale; Giulio Caselli, avvocato, membro di numerosi Organismi di vigilanza; Elena Pignatelli, dottore commercialista, revisore legale e Presidente della Commissione degli Enti del Terzo Settore presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Firenze. Organo di controllo (membri supplenti): Sandra Bianchi e Mario Di Bella, entrambi dottore commercialista e revisore legale.

Fonte: Ufficio Stampa