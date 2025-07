Parte la Festa de l'Unità a Gambassi Terme

A Gambassi Terme è tempo di Festa de L’Unità. L’evento organizzato dal Partito democratico locale si terrà da mercoledì 23 a domenica 27 luglio, presso la pizzeria Il Platano, in piazza G.Di Vittorio.

«Una manifestazione a carattere di convivialità con l’intento di ritrovarsi per passare del tempo insieme. Sono moltissimi le volontarie e i volontari mobilitati per realizzare la Festa, che diventa un punto di ritrovo importante per la nostra comunità» così Gianni Cortina, segretario del Pd Gambassi Terme, presenta la Festa.

Per la serata di apertura, mercoledì 23 luglio, piano bar dalle 19.

Tutte le sere in funzione ristorante, con le famose tagliatelle all’uovo fresche al ragù e bar.

Per essere aggiornati sul programma della festa basta seguire le pagine social del Partito democratico di Gambassi Terme.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa

Notizie correlate