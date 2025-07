Nuovo gattile a Empoli: venduti immobili dell'eredità, ecco 450mila euro

Il Comune di Empoli è riuscito ad aggiudicare in via provvisoria la vendita di alcuni lotti di immobili e terreni di proprietà, tra cui quelli dell'eredita 'de cuius' legati alla costruzione di un nuovo gattile. Lo hanno annunciato con una diretta Facebook (a questo link https://www.facebook.com/share/v/1Jjz4HthdP/) il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi e l'assessore alla Tutela degli Animali Laura Mannucci.

L'aggiudicazione dei tre immobili situati a Fucecchio, Viareggio e Marcignana (Empoli) ha avuto una procedura complessa (leggi qui). Il primo avviso di vendita tra marzo e aprile 2024, con ogni immobile separato, andò deserto. Era stato disposto di attualizzare la stima del valore dei beni, combinando i tre immobili in un lotto unico con una riduzione del valore iniziale.

Le rivalutazioni sono state utili per l'aggiudicazione provvisoria alla Cooperativa Colori al prezzo di 450mila euro. È stata firmata la determina di aggiudicazione provvisoria, seguendo il verbale della commissione esaminatrice nominata dal Rup. A seguire il Comune verificherà le dichiarazioni rese per poi provvedere all'aggiudicazione definitiva, condizionata all'autorizzazione del Tribunale di Firenze a norma dell'art. 493 c.c., sulla base del prezzo di vendita determinato in via definitiva a seguito della procedura. L'incarico al legale in rappresentanza del Comune è in affidamento per presentare i documenti al tribunale.

LE DICHIARAZIONI - Così commenta il sindaco Alessio Mantellassi: "Avevamo detto che con la vendita dei beni immobili avremmo potuto ottemperare alle richieste riportate nell'eredità di cui siamo stati beneficiari e così è stato. A bilancio erano già presenti 200mila euro in liquidità dell'eredità vincolati per il nuovo gattile, con l'arrivo di questi fondi porteremo a termine le volontà. Abbiamo già lavorato con gli uffici a un progetto per il nuovo gattile, che non può rimanere nell'area di Carraia dopo che è stata colpita dall'alluvione, e che potrà avere un luogo sicuro e rinnovato".

Sempre il sindaco indica le tempistiche attese: "Entro l’anno sarà terminata la procedura finale di alienazione. Nel 2026 verrà definito il nuovo spazio e sarà adeguato il progetto in relazione al nuovo spazio. La gara per i lavori si terranno nello stesso anno".

Questo invece il commento dell'assessora alla Tutela degli Animali, Laura Mannucci: "A un anno di distanza dal nostro insediamento portiamo a casa un bilancio positivo, un risultato da tempo aspettato, chiediamo ancora un po' di pazienza per le pratiche burocratiche e amministrative ma la strada è tracciata. Abbiamo a cuore la colonia felina di Empoli, che risponde alle esigenze anche di tanti altri comuni. Siamo in contatto costante con i volontari di Aristogatti per tenerli aggiornati sui passi avanti, definire i nuovi spazi e dare gli accorgimenti puntuali. Più volte ci siamo incontrati per portare avanti insieme questo percorso. Per questa giunta è una priorità fare il gattile. Sarà nostra cura in seguito programmare anche interventi di manutenzione straordinaria sul canile".