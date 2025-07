Picchiata dal suo ex padrone, la bassottina Ofelia è fuori pericolo e ha trovato una nuova famiglia

È fuori pericolo Ofelia, la cagnolina ridotta in fin di vita dal suo ex proprietario, che ha trovato una nuova famiglia. Ricoverata dal 3 luglio presso una clinica veterinaria aretina in condizioni gravissime, Ofelia ha reagito alle cure con tenacia e ha trovato casa, dove potrà iniziare una nuova vita, grazie alla collaborazione tra Enpa di Valdarno, che gestisce il canile intercomunale, e il Comune di Figline e Incisa Valdarno. In quella casa non sarà sola, ma ritroverà anche la sua mamma Helga, il fratellino Ciack e colei che l’ha vista e fatta nascere, Serena Torricelli, che vive in zona in una abitazione adatta a tutti loro.

Luigia Bassan, il sindaco Valerio Pianigiani e Serena Torricelli

“La storia di Ofelia ha commosso tutta Italia, ma oggi possiamo finalmente tirare un sospiro di sollievo – ha commentato il sindaco Valerio Pianigiani -. Desidero ringraziare tutti coloro che l’hanno reso possibile, in particolare l’Enpa e la clinica veterinaria alla quale l’ha affidata per le cure: hanno fatto davvero un miracolo, reso possibile grazie a tempestività, impegno, professionalità, determinazione e grande sensibilità. Ringrazio anche tutti coloro che si sono interessati alla vicenda e hanno manifestato la propria disponibilità ad adottare la cucciola e invito a rivolgere lo stesso amore e la stessa disponibilità verso uno dei 120 cani presenti nel canile di Forestello, affinché anche la storia di uno degli altri ospiti a quattro zampe possa trovare un lieto fine”.

“Siamo felici che Ofelia sia fuori pericolo e che questa triste vicenda si sia risolta nel migliore dei modi, grazie alla professionalità della clinica con cui collaboriamo, che le ha salvato la vita, e a chi ha voluto contribuire a vario titolo e attraverso più canali. Auguriamo alla piccola una vita lunga e felice, ritrovando la serenità di cui era stata privata”, commenta Luigia Bassan di Enpa di Valdarno -. “Per la cagnolina è iniziata una nuova vita, ma ci sono altri cuccioli e cani di tutte le età, a Forestello, che hanno sofferto e che meritano di avere anche loro un’occasione di riscatto e di amore. Chi volesse darci una mano in tal senso può contattarci al numero 3479601636 e fissare un appuntamento in uno dei giorni di apertura al pubblico, tutti i giorni, escluso il mercoledì e la domenica, dalle 15,30 alle 18”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno

