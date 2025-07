Prima uscita stagionale della Fiorentina: 8-0 alla Primavera

La nuova Fiorentina di Stefano Pioli parte col piede giusto e travolge la formazione Primavera con un netto 8-0 nella prima uscita stagionale, andata in scena al Viola Park davanti a oltre 1500 tifosi. Un test utile per cominciare a rodare schemi e gambe, in cui l’allenatore viola ha optato per un 3-4-2-1, schierando dal primo minuto un tridente di lusso composto da Gudmundsson, Dzeko e Kean.

In porta spazio a De Gea, protetto dalla linea difensiva a tre formata da Comuzzo, Pablo Marì e Ranieri, mentre sulle corsie si sono mossi Dodo e Gosens, con Fagioli e Mandragora a dettare i tempi in mezzo al campo. Il primo tempo si è chiuso sul 3-0 grazie alle reti di Dodo, autore del primo gol stagionale viola, Kean e Dzeko.

Nella ripresa, complice anche la girandola di cambi, la Fiorentina ha dilagato: protagonista assoluto il giovane Ndour, che ha messo a segno una tripletta, seguito dai gol di Fazzini e Sottil che hanno completato la goleada.

Prime indicazioni positive per Pioli, che ha potuto osservare buone risposte dai suoi, con Kean brillante in fase offensiva e Dodo tra i più ispirati. Un avvio convincente in attesa di test più probanti.

