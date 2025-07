Regionali, il Centrodestra si siede al tavolo per il candidato toscano

È iniziato il percorso del centrodestra verso la definizione delle candidature in vista delle prossime elezioni regionali. In una riunione svoltasi a Roma nella serata del 21 luglio, i leader della coalizione – Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi – si sono incontrati in un clima descritto come “di grande cordialità” per avviare un ragionamento condiviso e costruttivo sulla scelta dei futuri candidati.

Secondo quanto riportato da una nota congiunta, l’obiettivo comune è individuare personalità autorevoli e in grado di rappresentare efficacemente le istanze dei territori, puntando su profili vincenti e radicati. La riunione ha ribadito la volontà di mantenere compattezza e coesione all’interno della coalizione, che si mostra determinata a proseguire il lavoro politico in modo unitario.

I leader si sono aggiornati alla prossima settimana, quando è previsto un nuovo incontro per proseguire il confronto e stringere ulteriormente sulle scelte da compiere nei singoli territori.

