Ridurre il traffico, Innocenti (Metrocittà): "Pedaggio gratuito in A1 tra Firenze Nord e Firenze Sud"

Ogni giorno circa 150.000 mila veicoli provenienti dai comuni della Città Metropolitana di Firenze attraversano il territorio del capoluogo utilizzando prevalentemente la viabilità ordinaria (270.000 sono le auto che entrano ogni giorno in città). "Lo fanno però - spiega Alessandra Innocenti, consigliera della Metrocittà delegata al Pums-Piano urbano di mobilità sostenibile - senza servirsi del tratto autostradale compreso tra i caselli di Firenze Nord e Firenze Sud. Proprio per questo chiediamo al Governo di recepire la possibilità di rendere gratuito il pedaggio in quel tratto, o almeno applicare uno sconto o un abbonamento ai residenti e ai pendolari dell'area metropolitana, in entrata e in uscita nel tratto compreso tra il casello di Barberino di Mugello per la parte nord e da Incisa-Reggello per la parte sud".

Innocenti si è fatta interprete di questa necessità, confrontandosi con tutti i sindaci dei territori e recependo le difficoltà legate ai trasporti, mediante una mozione sottoscritta anche dai gruppi della maggioranza Pd e Uniti per la Città Metropolitana e condivisa anche da Territori beni comuni e Territori al centro.

Il documento sarà portato in Consiglio metropolitano a settembre.

"Bisogna alleggerire il traffico - continua Inncenti - Gli spostamenti sono prevalentemente legati al pendolarismo lavorativo, scolastico e commerciale, generando una pressione consistente sulla rete stradale urbana e una congestione significativa".

Il tratto autostradale tra Firenze Nord e Firenze Sud costituisce di fatto una direttrice alternativa per il traffico di attraversamento dell'area fiorentina, ma il pedaggio, anche per percorrenze di brevissima durata, ne scoraggia l'utilizzo.

Il Pums ha tra gli obiettivi strategici l'integrazione tra autostrada e Trasporto pubblico locale e una migliore connessione verso parcheggi scambiatori, stazioni e nodi di trasporto: "La gratuità ed eventuali abbonamenti del tratto in questione - sottolinea Innocenti - rappresenterebbero una misura concreta, non invasiva sotto il profilo urbanistico, ma ad alta efficacia nella fluidità sostenibile del traffico in rapporto con i centri abitati".

Peraltro in questo periodo il tratto autostradale A1 Milano-Napoli è sottoposto lavori di ammodernamento e ampliamento e spesso i fruitori sono obbligati a percorrere le strade urbane sul percorso, con danno per i tratti stradali comunali e provinciali. Detto con uno slogan: la misura proposta "rappresenta una soluzione a basso impatto infrastrutturale ma ad alta efficacia operativa".

Il Governo potrebbe in sede di conversione in legge del Dl 69 del 31 maggio 2024 o in uno dei prossimi provvedimenti legislativi , recepire e approvare la misura di gratuità del pedaggio autostradale, anche in forma di sperimentazione legata alla durata dei cantieri connessi al completamento della rete tramviaria e dei relativi parcheggi scambiatori.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

