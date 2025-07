Nuova sede della Lega a Santa Croce: Vannacci e Ceccardi all'inaugurazione

Santa Croce sull'Arno accoglie una nuova sede della Lega. L'inaugurazione sarà in via Dante Alighieri al civico 1, in centro. Si terrà alle 18 di mercoledì 23 luglio e avrà come seguito un aperitivo nel vicino Bar Giannini.

Saranno presenti Roberto Vannacci, europarlamentare e vicesegretario federale della Lega, e Susanna Ceccardi, europarlamentare leghista. Presente anche il deputato Edoardo Ziello oltre a Elena Meini, capogruppo Lega in Consiglio regionale, a Silvia Vannini, vicesegretario provinciale Lega Pisa, a Valentina Fanella, segretaria comunale Lega Santa Croce, e Flavio Baldi, consigliere comunale leghista a Santa Croce,