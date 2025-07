Spunta discarica durante manutenzione sull'Arno: "Danno ambientale e pericolo idraulico"

Una lavatrice, tubi di ogni dimensione, pezzi di lamiera, contenitori di plastica e molto altro. Ancora una volta l’Arno si trasforma in una discarica a cielo aperto. A fare la triste scoperta è stato il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno che, nel corso degli interventi di manutenzione, ha rinvenuto un vero e proprio accumulo di rifiuti abbandonati nel fiume.

“Durante i lavori di taglio, sfalcio e successiva risagomatura dell’alveo, eseguiti a monte del ponte di Terrossola, nel comune di Bibbiena, in una delle aree del Casentino più esposte al rischio idraulico durante le piene, abbiamo portato alla luce materiali di ogni genere, compresi rifiuti ingombranti”, spiega l’ingegner Chiara Lilli del settore difesa idrogeologica del Consorzio. “In stretta collaborazione con il Comune, abbiamo provveduto alla rimozione e al corretto conferimento in discarica seguendo le procedure previste”.

L’intervento programmato nel Piano delle Attività 2025 è stato reso più complesso dall’inciviltà di pochi che, oltre ad inquinare, hanno contribuito ad ostacolare il lavoro di prevenzione del rischio idraulico in un tratto particolarmente delicato del fiume.

“La presenza di oggetti di grandi dimensioni rappresenta un ulteriore fattore di rischio, soprattutto in occasione di eventi meteo estremi, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici”, sottolinea la Presidente del Consorzio Serena Stefani. “Questi materiali possono formare veri e propri tappi che ostacolano il regolare deflusso dell’acqua, aumentando il pericolo di esondazioni. Inoltre, la loro rimozione comporta rallentamenti nei lavori di manutenzione e costi aggiuntivi che, alla fine, ricadono su tutta la collettività”.

Per questo motivo, il Consorzio da anni è impegnato in progetti di educazione ambientale rivolti alle scuole e in campagne di sensibilizzazione in collaborazione con Legambiente e altre associazioni del territorio. Tra queste spicca “Splastichiamo i fiumi”, campagna di comunicazione, realizzata con il contributo dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale.

Nonostante l’impegno, la lotta contro l’inciviltà resta lunga e difficile. Di qui l’ennesimo appello: “Fermiamo l’abbandono di rifiuti nei fiumi e lungo le sponde. È un gesto irresponsabile che mette a rischio la sicurezza idraulica e compromette la qualità dell’ambiente”, conclude la Presidente Stefani.

Nell’occasione il Consorzio ricorda anche quali sono le sue competenze in materia di rifiuti rinvenuti nei corsi d’acqua: “Non siamo autorizzati a svolgere attività di recupero e smaltimento dei rifiuti abbandonati in modo sistematico”, precisa l’ingegner Lilli. “Come stabilito dalla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1083/2018, possiamo intervenire solo durante le lavorazioni ordinarie di manutenzione idraulica. In questi casi, sospendiamo immediatamente i lavori, delimitiamo l’area e comunichiamo il ritrovamento al Comune, che a sua volta attiva il soggetto gestore dei rifiuti urbani. Il gestore, effettuato il raggruppamento dei materiali rinvenuti, nel rispetto di quanto disposto dalla delibera regionale, provvederà alla loro raccolta, al trasporto, e al recupero e/o smaltimento. In presenza di rifiuti pericolosi, come l’amianto, comunichiamo immediatamente al Comune la necessità di un intervento urgente da parte di personale specializzato”.