Teatro d'estate a Empoli, Katia Beni in scena a Pontorme. Continuano gli spettacoli per famiglie

Continua Uno spettacolo d’estate a Empoli e il ricco cartellone propone ancora spettacoli a cura di Giallo Mare Minimal Teatro.

Parco scenico, rassegna dedicata alle famiglie, che si tiene il martedì pomeriggio al parco Mariambini, domani, martedì 22 luglio, propone Magiche bolle di Officine TOK, e infine martedì 29 luglio Giulivo splash show di e con Clown Giulivo.

Mercoledì 23 luglio al Giardino dentro le mura di Pontorme arriva un’ospite molto attesa: Katia Beni con il suo Show.

Un recital dall’energia irrefrenabile, che riesce a spazzar via qualunque cliché, rendendo credibile l’improbabile. Un mix di rigore e follia totalmente unici. Un rito collettivo di sopravvivenza che punta dritto al cuore, nella speranza in un futuro migliore. Per tutte e tutti! Per ritrovarsi, resistendo con ironia e dissacrazione a qualunque avversità.

Nel cartellone di Che spettacolo d’estate c’è spazio anche per due rassegne dedicate a bambini e famiglie, una in orario pomeridiano e una serale.

Torrione Kids, la Torrione di Santa Brigida, per il suo ultimo appuntamento giovedì 24 luglio ha in programma Tre porcellini di Pandemonium Teatro. L’arcinota favola qui viene raccontata dal punto di vista dello sfortunato lupo.

Per questi spettacoli ingresso è gratuito.

Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 o scrivere alla e-mail info@giallomare.it. Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.

