Tre serate musica, sport e convivialità a Montelupo con "Estate Turbonese"

Sta per iniziare Estate Turbonese, la prima edizione di un nuovo evento pensato per accendere le serate d’estate nella zona sportiva di Turbone. Da venerdì 25 a domenica 27 luglio, tre giornate all’insegna della socialità, del divertimento e della partecipazione attiva, con un programma che intreccia musica dal vivo, gastronomia, mercatini e attività gratuite all’aria aperta.

Promosso con il contributo del Circolo Ricreativo Turbone “Moreno Gracci” e della Polisportiva Fibbiana, con il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino, Estate Turbonese si propone come un nuovo format di festa popolare contemporanea, pensata per tutte le età e per tutta la comunità.

Ogni sera, a partire dalle ore 19.00, la zona sportiva si anima con il bazar nel campo, un mercatino di artigianato e oggettistica, e due aree ristoro: l’Antica Trattoria del Campo, con piatti della tradizione toscana, e la birreria/paninoteca Terzo Tempo, con panini, birra alla spina e cocktail.

Allo stesso orario aprono anche i campi di calcio tennis e calcio 2vs2, accessibili gratuitamente a tutti, per chi vuole divertirsi in libertà e movimento, senza competizione né prenotazione.

Il cuore dell’evento è il Main Stage, con spettacoli e DJ set sempre diversi.

Venerdì 25 luglio, i Banana Split porteranno sul palco le sigle più amate dei cartoni animati dagli anni ’70 a oggi, in uno show tra gag, travestimenti e nostalgia. A seguire, DJ set revival anni ’70/’80/’90 a cura di Topo Dj.

Sabato 26 luglio, energia e revival pop con gli Alta Infedeltà e, a seguire, DJ Selmi con selezioni house e techno.

Domenica 27 luglio, gran finale con “Viva l’Italia”, DJ set tutto dedicato alla musica italiana firmato Topo Dj.

Estate Turbonese nasce dal desiderio di valorizzare la zona sportiva di Turbone come spazio di aggregazione, cultura e intrattenimento aperto alla cittadinanza.

“Abbiamo immaginato un evento accessibile, accogliente e trasversale, dove ogni persona potesse trovare il proprio modo di vivere la festa: che sia con un panino in mano, giocando a calcio con gli amici o ballando sotto il palco”, spiegano gli organizzatori.

