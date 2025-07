Vent'anni di Teatro del Silenzio, Barbafieri: "Grazie a Bocelli e non solo"

Il Teatro del Silenzio celebra la sua ventesima edizione, un traguardo significativo per un progetto nato da una visione utopica e affermatosi come realtà di risonanza internazionale.

L'idea originale, concepita dal regista Alberto Bartalini di Lajatico, prevedeva un teatro integrato nel paesaggio toscano, al quale il maestro Bocelli doveva dare voce per una sera all’anno soltanto.

Il Maestro Andrea Bocelli, saputa la visione di Bartalini, dopo una notte di riflessione, con entusiasmo accolse l’iniziativa, rendendo Lajatico un punto di riferimento annuale per l'arte e la musica.

Alessio Barbafieri, presidente del Teatro del Silenzio ed ex sindaco di Lajatico, esprime profonda gratitudine per questa ventesima edizione, che includerà tre concerti il 22, 24 e 26 luglio 2025: “Un ringraziamento speciale è rivolto al Maestro Andrea Bocelli e a Veronica Berti, per il loro ruolo fondamentale e il costante impegno. Si ringraziano inoltre Vittorio Quattrone di Citysound\&Events, partner di produzione, Alberto e Ilaria Bartalini, per l'intuizione iniziale e il contributo essenziale. La gratitudine si estende a Sabrina Fulceri, per la dedizione ventennale al ruolo di segreteria e all'ingegner Luca Giglioli, per il coordinamento dei lavori di adeguamento e sicurezza effettuati negli anni”.

Ancora: “Grazie al Consiglio Direttivo del Teatro del Silenzio, con particolare menzione per il consigliere Daniele Salvadori, per per aver messo a disposizione le sue competenze economico-legali a supporto del progetto. Un ringraziamento doveroso va al Comune di Lajatico, per la concessione delle aree e degli spazi pubblici, e alle Forze dell'Ordine (Prefettura di Pisa, Carabinieri, Questura, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Provinciale e Municipale di Lajatico), per il supporto insostituibile nella sicurezza e nell'ordine pubblico. Infine, si esprimono ringraziamenti a tutti gli sponsor, per il fondamentale sostegno finanziario, a tutte le aziende e i collaboratori, per i servizi e le competenze fornite, ai volontari di tutte le associazioni e a tutti gli artisti, che con le loro esibizioni hanno elevato il prestigio internazionale del Teatro del Silenzio”.

L’appuntamento, ora, è per i tre concerti del 2025: martedì 22 e sabato 26 luglio con Andrea Bocelli e giovedì 24 con Matteo Bocelli.