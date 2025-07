Volterra, Confcommercio: "Calo preoccupante di turisti, invertire la rotta"

“Le immagini del parcheggio sotterraneo praticamente deserto descrivono meglio di qualunque parola la situazione del turismo a Volterra. Il calo è sotto gli occhi di tutti, mi chiedo: cosa vogliamo fare per invertire questa pericolosa tendenza?”. Esprime tutta la sua preoccupazione il presidente di Confcommercio Volterra Sergio Brizi.

“Tutte le criticità legate alla viabilità hanno sicuramente avuto un impatto negativo, ma da sole non possono bastare a spiegare un simile tracollo. I nostri meravigliosi musei, le bellezze storiche, artistiche e paesaggistiche da sole non possono essere sufficienti ad attrarre un turista che prolunghi per più giorni la sua permanenza sul territorio e altospendente. Serve una strategia di promozione e comunicazione ben diversa, oltre a una seria volontà di programmare e investire su eventi di qualità in grado di richiamare turisti a Volterra”.

Sergio Brizi, presidente Confcommercio Volterra

“Le difficoltà purtroppo sono quelle ormai note legate sia al calo di turisti che al cosiddetto turismo mordi e fuggi, che lascia poco in termini di ricchezza sul nostro territorio. È necessario da parte del Comune un vero cambio di passo sul fronte degli eventi e della programmazione, cercando di investire in iniziative di qualità in grado di portare visitatori e turisti e cercare di trattenerli per più giorni in città, con una progettazione lungimirante e una seria promozione turistica del territorio”.

“Sulla questione degli eventi notiamo purtroppo una certa rigidità da parte dell'amministrazione, quando invece sarebbe prioritario e urgente confrontarsi per una seria ed efficace programmazione” afferma il coordinatore sindacale di Confcommercio Provinica di Pisa Luca Favilli. “Non possiamo aspettare che senza alcun tipo di attrazione e investimento le strade e le piazze si riempiano con la bacchetta magica, questa filosofia non porta da nessuna parte e condannerà Volterra a un calo costante in termini di turismo”.

Luca Favilli, coordinatore sindacale Confcommercio Provincia di Pisa

“Tra le priorità per provare da subito a invertire il trend negativo sarebbe importante riportare il mercato settimanale in Piazza dei Priori, che costituirebbe un sicuro motivo di attrazione oltre che un servizio importante per turisti e residenti, oltre che tutelare il lavoro degli operatori ambulanti che lamentano un drastico calo di clienti e visitatori con lo spostamento a Vallebona”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

