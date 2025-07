Al Parco delle Cascine con oltre 50 involucri tra cocaina, eroina e marijuana

Durante un servizio straordinario di controllo al Parco delle Cascine, la Polizia di Stato di Firenze ha arrestato un cittadino nigeriano di 28 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo è stato fermato ieri sera, 21 luglio, intorno alle 19:30 in via del Fosso Macinante dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine. Alla vista della polizia, ha tentato di disfarsi di un portamonete lanciandolo tra le siepi. All’interno sono stati trovati 52 involucri di cocaina, circa 9 grammi, oltre a eroina e marijuana già suddivisa in dosi.

Ulteriori controlli hanno portato al ritrovamento di altri 3 involucri di droga nel marsupio del 28enne (circa 4 grammi) e circa 800 euro in contanti nel portafoglio. Già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, l’uomo dovrà comparire oggi davanti al giudice per la convalida dell’arresto.