Alessio Cioni direttore artistico del progetto musicale Ferruccio Benvenuto Busoni

Il Maestro Alessio Cioni è il direttore artistico del prestigioso progetto musicale Ferruccio Benvenuto Busoni di Stabbia: il concertista e didatta di pianoforte empolese si occuperà della realizzazione di eventi significativi dal punto di vista musicale, come Concorsi,concerti e rassegne,oltre alla promozione e diffusione del linguaggio musicale attraverso le lezioni di strumento presso il Circolo ACSI XXIII Agosto."7

Il Progetto Ferruccio Benvenuto Busoni - spiega il Maestro - rappresenta un'iniziativa importante che potrà unire la divulgazione del mondo musicale attraverso la pratica strumentale ed attraverso la realizzazione di eventi di qualità promossi sul territorio. Ringrazio infinitamente i Responsabili del Circolo ACSI XXIII Agosto di Stabbia ed il Consiglio Direttivo per la gradita disponibilità e grandissima sensibilità dimostrata nel sostegno al Progetto, a testimonianza del notevole interesse e partecipazione alla diffusione culturale e musicale".

Alessio Cioni è nato ad Empoli e ha cominciato lo studio della musica e del pianoforte all'età di cinque anni con la Prof.ssa Giulia Ninci. Sotto la guida del M° Enrico Stellini si è diplomato nel 1999 col massimo dei voti, la lode e la menzione d'onore presso il Conservatorio "R. Franci" di Siena. Ha seguito corsi di interpretazione pianistica: nel 1998 con il M° Piero Rattalino, nel 2003 con il M° Leslie Howard e nel 2004 con la M° Oxana Yablonskaya al Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht.

Dopo questo ultimo masterclass, ha suonato presso la Main Hall del Muziekcentrum Vredenburg,eseguendo musiche di Liszt.

Nel 2008 ha seguito il Corso di Perfezionamento presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena tenuto dal Maestro Joaquin Achucarro e ha ottenuto il Diploma di Merito come migliore partecipante al Corso. Ha frequentato il Corso Triennale di perfezionamento pianistico tenuto dal M° Andrea Lucchesini presso l'Accademia di Musica di Pinerolo (TO) e nel 2004 ha ottenuto il Diploma.

Ha seguito master-classes di musica da camera con i Maestri B.Canino, M.Sirbu e R.Filippini presso la Scuola di Musica di Fiesole ed ha seguito le lezioni tenute dal M° Franco Scala presso l'Accademia di Musica di Pinerolo.Nel 2005 si è esibito presso la Sala Patrizia Cerutti Bresso dell' Accademia di Pinerolo, eseguendo un programma interamente lisztiano:Rapsodia Ungherese nr. 9,Benediction de Dieu dans la solitude, Rapsodia Spagnola, Sonata in Si minore e Fantasia quasi sonata "Dopo una lettura di Dante".

Ha preso parte a concorsi Europei ed Internazionali,risulta ndo finalista a Taranto (2000),Pescara (2000),Los Angeles U.S.A. "Rachmaninoff Piano Competition and Festival" (2002),Shanghai (2003), e mettendosi in particolare evidenza a: Pinerolo,2001 1° Premio Assoluto Cantù ,2002 2° Premio,per pianoforte e orchestra Gorizia,2002 3° Premio Premio Pecar Bolzano,2003 6° Premio "F. Busoni" Pordenone 2004 2° Premio "Gante European Competition" San Marino Competition, 2004 2° Premio Belgrado International Competition,2004 1° Premio Assoluto e Premio speciale del pubblico Si è esibito in concerti in Italia ed all'estero.

Tra i più importanti: Sierre (Switzerland) nel 2000 presso l'Hotel de Ville, Porto (Portugal) nel 2002 presso l'Ipanema Park, Los Angeles U.S.A. nel 2002 presso il Civic Auditorium di Pasadena con la Tchaikovsky Symphony Orchestra eseguendo il Terzo Concerto di Sergej Rachmaninov per pianoforte ed orchestra, Barga (LU) nel 2003 presso il Teatro dei Differenti, Cagliari nel 2003 presso il Palazzo Siotto, Firenze nel 2003 presso il Teatro della Pergola "Amici della Musica", Empoli nel 2003 presso il Teatro Shalom, Sulmona nel 2004 presso l'Auditorium dell'Annunziata,Pistoia nel 2007 presso il Salone Vescovile, nel 2005 ha suonato il Secondo Concerto di Franz Liszt con la Radio e TV Symphony Orchestra di Belgrado presso il Teatro Kolarac,Roma nel 2012 presso Palazzo Braschi e presso il Teatro Keiros, nel 2013 a Firenze presso Santo Stefano a Ponte Vecchio e presso il Teatro della Pergola con l’ Orchestra da Camera Fiorentina.

Nel 2015 ha eseguito la Fantasia Corale Op. 80 di L. v. Beethoven con l’ Orchestra ed il Coro di Borgo San Lorenzo diretta dal M° Andrea Sardi; sempre nel 2015 ha eseguito il Terzo Concerto Op. 37 di Beethoven con l’ Orchestra da Camera Fiorentina presso il Museo di Orsanmichele a Firenze. Si è esibito in concerto cameristico insieme al violinista Paolo Chiavacci ad Albino (Bg) in occasione del Festival di Primavera 2007; è stato invitato dalla Cleveland (U.S.A.) State University e si è esibito in una serie di concerti presso la Drinko Hall ed a Canton (Ohio) presso la Walsh University. Nel 2015 a Firenze ha partecipato alla Masterclass Internazionale di Direzione d’Orchestra con l’ Orchestra da Camera Fiorentina ottenendo il Diploma Speciale di Merito.

Dal 2014 è stato docente di pianoforte presso il Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno e presso il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e dal 2013 è docente di pianoforte principale alla Masterclass Internazionale Estiva di Cutigliano (PT) organizzata dal Centro di Formazione Musicale di Pistoia. Si è esibito in concerto con l’Orchestra Bellini di Catania presso il Teatro Greco di Taormina in occasione del “Taormina International Book Festival”.

È Presidente dell’ Orchestra d’Archi Ferruccio Benvenuto Busoni.

Nel 2017 è uscito il disco "Alessio Cioni, Piano Live", etichetta EMA Records www.emavinci.it con musiche di P. I. Tchaikovsky, F. Liszt e S. Rachmaninoff.

