Auto abbandonate a Santa Croce sull'Arno, sanzionate altre quattro persone

Sono 4 le persone che sono state sanzionate alla polizia municipale di Santa Croce per aver abbandonato in luogo pubblico altrettante automobili sprovviste di assicurazione, revisione e non più in grado di marciare a causa della pessime condizioni del veicolo. Continuano quindi i controlli per contrastare il fenomeno dell'abbandono di automobili a Santa Croce sull'Arno da parte della polizia municipale. Alla fine le 4 auto rinvenute sono state rimosse e avviate allo smaltimento come rifiuto. Si tratta di una Audi, di una Fiat 500, di una Matiz e di una Ford Focus.

Le vetture da tempo erano state abbandonate in vari punti del territorio comunale tra cui viale di Vittorio, corte Casinaie lungo via del Bosco e piazza Pasolini. La polizia municipale prima di arrivare a classificare le auto come rifiuto, oltre ad aver fatto tutti gli accertamenti sulle condizioni del veicolo dal punto di vista amministrativo ha anche identificato i proprietari e ha cercato di rintracciarli. Tra questi uno risulta residente in Calabria, uno in provincia di Pistoia e due sono irreperibili sul territorio nazionale.

Le auto in cattive condizioni, dopo gli accertamenti sono state rimosse e sono state avviate alla demolizione.

“Questa operazione – dice l'assessore alla polizia municipale Enzo Oliveri - si è resa necessaria come le altre per un problema di sicurezza stradale, ma anche di decoro. Questo malcostume di lasciare auto abbandonate nel territorio comunale va combattuto. Non si può tollerare. Inoltre c'è da dire che una automobile abbandonata e sprovvista di revisione e assicurazione rappresenta un pericolo per tutti. La polizia municipale, muovendosi nei termini di legge, sta facendo un ottimo lavoro per contrastare questo fenomeno. Le auto che non sono in condizioni di marciare devono essere avviate alla demolizione dai proprietari e inoltre non si possono parcheggiare su suolo pubblico”.