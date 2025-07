Da Fabri Fibra a Willie Peyote fino al gonfiabile più lungo d'Italia: Empoli si prepara al Beat Festival 2025

Il Beat Festival compie 11 anni ed è pronto a ritornare con 11 giornate, come le sue candeline, piene di musica, cibo e attività per giovani e non solo. Stessa casa, nel verde del parco di Serravalle, e programma sempre diverso, gli appuntamenti che faranno ballare e cantare Empoli quest'anno sono ogni sera dal 28 agosto al 7 settembre, senza interruzioni.

Nell'attesa oggi il Beat ha presentato il suo cartellone in Comune a Empoli, alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi, dell'assessore alla cultura Matteo Bensi e di Umberto Bonanni presidente dell'associazione Beat 15 che organizza il festival, patrocinato dall'amministrazione e supportato dalla Città Metropolitana di Firenze. Svelati nell'arco dei mesi, sono stati ricordati gli artisti protagonisti dei live del 2025: da Capo Plaza a Willie Peyote fino all'atteso nome storico del rap italiano Fabri Fibra e molti altri.

"Il Beat è un appuntamento consolidato che valorizza il parco e la città, come luogo di grande attrattività dove è possibile trovare eventi interessanti che ci rendono scenario competitivo in confronto a città molto più grandi" ha commentato Mantellassi. "Per questa edizione abbiamo voluto investire sul festival, perché sono convinto che al suo undicesimo anno di vita fosse necessario fare un ulteriore salto di qualità. Questa crescita la vediamo anche nel programma musicale". Ringraziamenti agli organizzatori, "che stanno mettendo la loro professionalità e qualità per la realizzazione del festival" il sindaco ha aggiunto, "la musica è centrale come lo è anche il nostro parco di Serravalle e tutte le esperienze che si troveranno all’interno. Ci sono degli elementi di novità che rendono il Beat un festival sempre in movimento. È un appuntamento di chiusura dell'estate che ci porta anche verso il nuovo festival Contesto. Questi eventi tengono viva la città e luoghi come il parco di Serravalle".

"Siamo felici e grati dell’entusiasmo e del sostegno che abbiamo ricevuto dall’amministrazione, soprattutto nella progettazione del Festival - spiega Bonanni -. Saranno undici giorni consecutivi con 8 serate di concerto, con nomi importanti della musica italiana ma anche tanti artisti emergenti, cosa a cui teniamo molto. L’innovazione e la creatività giovanile sono aspetti sempre più preponderanti e cardine del nostro festival. Avremo anche due nuovi spazi che abbiamo pensato e che nascono dall’esigenza di sviluppare sempre nuove aree attrattive e rinnovare il festival".

Beat festival 2025, i concerti

Il cuore del festival rimane la musica dal vivo, con il Main Stage che ospiterà numerosi concerti, pensati per raccontare il meglio della scena musicale italiana contemporanea.

Si parte giovedì 28 agosto con l’atteso live dei Folkstone, pionieri del folk metal italiano, che porteranno a Empoli la loro miscela potente di rock ed echi medievali. Apriranno la serata Spleen, Drum’n’Jack e Sweet Child.

Venerdì 29 agosto sarà la volta di Willie Peyote, autore tra i più lucidi e originali della scena italiana, preceduto da K2Kombo e Orazio.

Sabato 30 agosto salirà sul palco Fabri Fibra, in un live che attraversa oltre vent’anni di carriera e successi, fino all'ultima hit "Che gusto c'è".

Domenica 31 agosto sarà protagonista Ketama126, artista romano con uno stile personale e un’attitudine ruvida e malinconica. Dopo una pausa musicale nei primi tre giorni di settembre, si riparte giovedì 4 settembre con il live di Luchè, supportato da Paky.

Venerdì 5 settembre sarà invece una serata all’insegna del divertimento con il Crazy ’90s Party, un tuffo nella musica e nell’estetica degli anni novanta tra dj set, effetti visivi e coreografie a tema. L’ingresso a questa serata sarà completamente gratuito.

Sabato 6 settembre salirà sul palco di Beat Capo Plaza, autentico fenomeno urban, capace di mescolare sonorità internazionali.

A chiudere il festival, domenica 7 settembre, sarà Naska, tra i volti emergenti più seguiti del panorama italiano, amatissimo dalla Generazione Z, insieme ad Aisling Band e Droppunkk.

Oltre al Main Stage, il festival ospiterà anche due spazi musicali ad accesso gratuito: la B Arena e il DJ Stage, con una programmazione continua tra dj set e live. I due palchi saranno animati da numerosi dj come Davide Bianucci, Cipo, Fritz, Lord Biff, Big Deddi, Selmi, Duccio, Hucc e Skainet, Lord Biff, Gruvy, Maghero e con format di grande successo come Italians a Go Go e Spot Saturday.

Area street food e birrifici artigianali, mercato artigianale e area relax

Anche quest’anno l’area food ospiterà circa 30 food truck provenienti da tutta Italia, con piatti per tutti i gusti che spazieranno dalla cucina tradizionale toscana a proposte internazionali, street food creativo, opzioni vegetariane e vegane. Accanto all’area food, sarà presente come sempre l’area birrifici artigianali, con una selezione curata di birre prodotte da microbirrifici italiani e con le migliori birrerie locali presenti con i loro stand. Gli appassionati potranno scoprire una varietà di stili e lavorazioni, dalle IPA alle birre a bassa fermentazione. Completano l’esperienza del festival il mercato handmade e vintage, con stand dedicati all’artigianato artistico, al design autoprodotto e al collezionismo creativo e una zona relax immersa nel verde, attrezzata con sedute, luci d’atmosfera e musica d’ambiente.

Nuove experience 2025: escape room all'aperto e il gonfiabile gigante per adulti

Non mancano le novità, pensate per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente. La prima è una Escape Room all’aperto, immersiva e avvincente, realizzata grazie a Delirium Escape Room in cui i partecipanti saranno chiamati a risolvere enigmi, superare ostacoli e collaborare per completare la sfida nel minor tempo possibile. Un’esperienza adatta a gruppi di amici, famiglie o semplici curiosi in cerca di emozioni diverse.

La seconda è BigRide, un enorme gonfiabile gigante lungo alcune centinaia di metri. Un percorso a ostacoli, salti e prove di equilibrio pensato per adulti che vogliono mettersi alla prova tra divertimento e adrenalina. BigRide, che sarà presentato proprio al Beat Festival, è il più lungo gonfiabile d’Italia, e tra i più lunghi d’Europa, che si troverà nell’area food. Il percorso è di 240 metri ed è riservato a maggiori di 14 anni. Un’attrazione unica nel suo genere, da provare almeno una volta. Queste experience saranno fruibili con un biglietto dedicato.

Incontri e dibattiti con Gen Zone

Un’area di Beat 2025 sarà dedicata a incontri, dibattiti e workshop in un’arena con contenuti tutti gestiti da associazioni giovanili. Nello spazio ribattezzato Gen Zone, dalle 19 alle 20.30, si parlerà di spazi, argini e margini, disagio, sessualità giovanile, vogueing, yoga della risata. "Si tratta di un edizione particolarmente vivace - spiega l’assessore alla cultura del Comune di Empoli Matteo Bensi - abbiamo proposto di inserire un’area di contenuti come Gen Zone dove si parlerà di tanti temi importanti che intratterranno i ragazzi che frequentano quegli spazi, porteranno dibattito, contenuti e spunti di riflessione".

Informazioni e biglietti

Le aree food, market e birrifici apriranno al pubblico a partire dalle ore 18, con ingresso libero. I biglietti per le singole serate del palco principale sono disponibili sulle piattaforme TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket. Il programma completo e gli aggiornamenti in tempo reale sul Festival sono disponibili sul sito ufficiale beatfestival.net e sulle pagine social della manifestazione.

Beat Festival, aggiungono dall'organizzazione, si avvale di partner e sponsor che grazie al loro supporto e alla loro collaborazione contribuiscono alla buona riuscita del festival. Quest'anno a sostenere il festival saranno presenti Peragnoli Scar, Noleggio Expert e Consilium. Altri sponsor si aggiungeranno nelle prossime settimane.

