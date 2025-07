Grazie al centro Lilith apre Casa Edera, per donne e minori vittime di violenza

Empoli si prepara a compiere un ulteriore passo nella lotta contro la violenza di genere: giovedì 24 luglio alle ore 18:30, presso la sede delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, si terrà l’inaugurazione pubblica di Casa Edera, la settima casa rifugio del Centro Aiuto Donna Lilith, che diventa così il Centro con il maggior numero di case rifugio in tutta la Toscana, un segnale concreto di impegno e di responsabilità sociale per l’intera comunità.

Il progetto di Casa Edera nasce all’interno del percorso “Espandersi e mettere radici per contrastare la violenza di genere”, ed è realizzato grazie al contributo della Fondazione CR Firenze, che ha creduto nella necessità di ampliare le strutture di accoglienza per donne e minori costretti a lasciare la propria abitazione a causa di violenze subite.

In un contesto in cui le richieste di aiuto continuano ad aumentare e i posti nelle strutture protette rimangono insufficienti, Casa Edera rappresenta una risposta urgente e concreta: potrà ospitare quattro persone, garantendo accoglienza immediata, protezione e un luogo sicuro dove poter ricostruire con dignità la propria vita, lontano dalla paura.

Il Centro Lilith, attivo dal 2002 sul territorio e da sempre in prima linea nel sostegno a donne e minori, offrirà alle ospiti di Casa Edera un accompagnamento psicologico, legale e sociale personalizzato, supporto alla genitorialità, attività educative per i bambini e percorsi di orientamento lavorativo e verso l’autonomia abitativa. Ogni ospite potrà contare su un’équipe dedicata, con operatrici dell’accoglienza e psicologhe che le affiancheranno passo dopo passo nella costruzione di un futuro libero dalla violenza.

Poiché Casa Edera, come tutte le case rifugio del Centro Lilith, è a indirizzo segreto per motivi di sicurezza, l’inaugurazione non si terrà presso la struttura, ma presso la sede delle Pubbliche Assistenze, dove sarà possibile visitare “virtualmente” gli spazi della nuova casa, ascoltare testimonianze e conoscere i servizi offerti.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare portando un piccolo dono dedicato a una mamma e al suo bambino/a: un libro, un gioco, un quaderno, un prodotto per la cura personale o un oggetto che possa rappresentare calore e accoglienza. Un gesto semplice che potrà aiutare le donne e i bambini accolti a sentirsi meno soli in un momento di grande fragilità.

“La violenza arriva all’improvviso, senza dare il tempo di prepararsi. Con Casa Edera vogliamo che le donne e i minori vittime di violenza sappiano che non sono soli, che c’è una comunità pronta ad accoglierli e a camminare con loro verso un futuro diverso - dichiara Maya Albano, psicologa e coordinatrice del Centro Aiuto Donna Lilith - L’appuntamento è per giovedì 24 luglio alle ore 18:30 alle Pubbliche Assistenze di Empoli, in Via XX Settembre. Perché insieme possiamo far fiorire Casa Edera e trasformarla in un luogo di speranza".

Con Casa Edera, il Centro Lilith rafforza la sua rete di protezione sul territorio, offrendo un punto di arrivo ma soprattutto un punto di partenza verso l’autonomia e la rinascita, in un ambiente protetto, empatico e rispettoso.

Fonte: Ufficio stampa