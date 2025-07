Calcio in lutto, trovato senza vita a Firenze Celeste Pin

Celeste Pin è stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi, mercoledì 22 luglio, nella sua casa a Firenze, nelle colline sopra Careggi. Stando a una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un gesto volontario.

Aveva 64 anni, era toscano d'adozione: aveva giocato per anni con la Fiorentina, con cui aveva messo a referto duecento gare. Poi era diventato dirigente sportivo per molte squadre toscane. Era anche un apprezzato opinionista.

Sono ancora ignoti i motivi del gesto. Nella sua abitazione sono arrivati i poliziotti della squadra mobile e la scientifica, che lavorano sul caso.

Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it)

