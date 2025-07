Degustazioni, musica e mercatini: a Montespertoli la prima edizione de "Le Notti del Vino"

Un nuovo appuntamento arricchisce l’estate montespertolese: Le Notti del Vino, prima edizione di una serata pensata per celebrare l’identità vitivinicola del territorio con un programma ricco di gusto, musica e convivialità.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Montespertoli insieme all’Associazione Nazionale Città del Vino, animerà il centro del paese mercoledì 30 luglio trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto per le eccellenze locali e per il piacere dello stare insieme. Si comincia alle 19.00 con l’aperitivo “I Rosé di Montespertoli” nei locali del centro, un’occasione per scoprire le note fresche e fruttate dei rosati prodotti dai vignaioli del territorio. Durante la serata saranno presenti anche i banchi dei mercantini artigianali e degli hobbisti.

Dalle 20.00, la cena in piazza offrirà un menù della tradizione toscana con antipasto, grigliata mista di maiale, contorno di fagioli e insalata, acqua e coperto inclusi (costo 28 euro, menù ridotto a 15 euro per i bambini fino a 12 anni). I vini si potranno degustare acquistando un bicchiere a 4 euro (con cauzione calice di 5 euro).

Alle 21.30 spazio al gioco con il Torneo di Burraco organizzato dall’associazione Noi che, mentre dalle 23.00 all’1.00 la serata si chiuderà con un DJ set a cura di Jack’s Bar, per ballare sotto le stelle nel cuore del paese.

Il filo conduttore della serata saranno i vini dei produttori del Comune di Montespertoli, presenti con le loro etichette in degustazione: Podere dell’Anselmo, Montalbino, Fattorie Parri, Valleprima, Podere Ghisone, Fattoria La Leccia, La Lupinella, Tenuta Barbadoro, Fattoria Bonsalto, Castello Sonnino, La Querce Seconda, Le Fonti a San Giorgio, Tenuta Coeli Aula, Tenuta Maiano, Fattoria di Trecento, Tenuta Moriano.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Commercianti, dall’Associazione Viticoltori di Montespertoli, dalla Pro Loco e dall’associazione Noi che... e nasce con l’intento di valorizzare le produzioni locali, sostenere il comparto enogastronomico e offrire ai cittadini e ai visitatori un’occasione nuova di socialità e scoperta, nel segno dell’identità e della qualità del territorio.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato. Le prenotazioni sono aperte fino a domenica 27 luglio presso l’Ufficio Turistico (tel. 0571 600255 – ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it).

Un brindisi collettivo per dare il benvenuto a una nuova tradizione: Le Notti del Vino.

Fonte: Comune di Montespertoli

Notizie correlate