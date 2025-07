Il Gender non esiste? Iniziativa di Lega e Cdx per Empoli con il sottosegretario Rossano Sasso

IL GENDER NON ESISTE? Ne parleremo con l'On. Rossano Sasso, già sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, attuale capogruppo commissione cultura e naturalmente autore del libro che verrà presentato giovedì 24 luglio presso Palazzo Pretorio di Empoli alle ore 21,00.

L’organizzazione è a cura della sezione Lega Salvini Premier Empolese e del gruppo consiliare Centrodestra per Empoli. Saranno presenti oltre l’autore, il segretario provinciale Lega Federico Bussolin, Susi Giglioli segretario sezione Empolese e Andrea Poggianti Capogruppo Centrodestra per Empoli.

"Entrare nelle scuole con questi progetti, soprattutto in tenera età significa ideologizzare alla fonte le future generazioni confondendo la loro personalità, giustificando con la “percezione” la possibilità di essere nati in un corpo che non li rappresenta. Ciò non significa discriminare coloro che amano persone dello stesso sesso, a cui riconosciamo ogni diritto ma la scuola deve avere altre priorità educative riconoscendo ai genitori e alle famiglie il diritto di educare i propri figli in base ai propri principi e alla propria cultura", così Susi Giglioli

“Come già successo nel 2022 a Empoli è inaccettabile e lesivo delle libertà personali obbligare dei ragazzi minorenni a seguire corsi scolastici in cui ci si scambiano ruoli e vestiti e dai quali non sarebbe possibile nemmeno astenersi e che sembra possano influire addirittura sulle valutazioni finali dell'andamento scolastico. Questi tipi di progetti non sono altro che l'ennesimo tentativo di inculcare e diffondere la teoria gender nelle scuole. Un metodo che lede gravemente la libertà educativa dei genitori e la dignità dei minori", spiega Andrea Poggianti

Alla serata parteciperanno anche i consiglieri eletti: Gabriele Chiavacci, Vicecapogruppo Centrodestra per Empoli e Angelo Fiore, Consigliere Lega Salvini Premier di Castelfiorentino. La serata è aperta al pubblico e confidiamo nella massima partecipazione, al di là dell’appartenenza politica, vista l'attualità e delicatezza del tema che riguarda da vicino le nostre future generazioni.