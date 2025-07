Incendio ad un bus, conducente in ospedale per i fumi inalati

I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti alle ore 11:10 nel comune di Calenzano sulla SP8 Via di Barberino, per un incendio di un pullman con a bordo il solo conducente, che è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato al pronto soccorso per i fumi della combustione inalati. Sul posto una squadra e un’autobotte, sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e di bonifica del veicolo e della vegetazione limitrofa.

