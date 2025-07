Incidente In Fi-Pi-Li, camper distrutto e detriti in strada. Tratto chiuso verso Firenze

Brutto incidente nella tarda mattinata di oggi sulla strada Fi-Pi-Li, tra gli svincoli di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa, in direzione Firenze. L'incidente avrebbe coinvolto tre veicoli, tra cui un camper che è andato completamente distrutto intraversandosi alal strada e perdendo diverso carico. Due i feriti, tra cui un 52enne portato all'ospedale Torregalli in codice giallo. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Si sono formati fino a 3 km di coda e il tratto di strada è stato chiuso per permettere le operazioni di rimozione del carico disperso, con uscita obbligatoria a Ginestra.

