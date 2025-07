Incidente mortale in A1, la strada riaperta questa mattina

Poco prima delle ore 5, sulla A1 Milano-Napoli sono stati riaperti il tratto compreso tra Fabro e Chiusi e l'entrata di Orvieto, verso Firenze, precedentemente chiusi a causa di un incidente mortale avvenuto all’altezza del km 417+800, nel quale un mezzo pesante si è ribaltato disperdendo parte del carico anche lungo la carreggiata opposta. Il conducente di 48 anni è morto.

Attualmente, il traffico scorre su una corsia in direzione Firenze e su una corsia in direzione Roma, per permettere il completamento delle attività di ripristino dei danni causati dall'incidente e sono terminate le turbative alla circolazione in direzione di Firenze.