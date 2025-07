Incidente sulla Sp8, la vittima è il poliziotto Matteo Petti: 59 anni, padre della vicesindaca di Campi Bisenzio

È il sostituto commissario Matteo Petti, 59 anni, l'uomo morto nell'incidente avvenuto domenica in località Pontenuovo, sulla Sp 8 direttrice Barberinese nel Comune di Calenzano.

L'uomo, a bordo di una moto con una donna di 56 anni, compagna di Petti e anche lei poliziotta, si è scontrato con una Panda che, da quanto ricostruito, avrebbe tenatto un sorpasso in curva. Petti è morto sul colpo, mentre la donna, con una frattura al femore e altre gravi lesioni, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Careggi, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata. L'uomo alal guida dell'auto è risultato con un tasso alcolemico oltre i limiti.

In lutto la Questura di Firenze, che dopo la morte dell'uomo resta in apprensione per la condizioni della 56enne, ma anche l'intera comunità e il Comune Campi Bisenzio. La figlia di Petti, Federica, è infatti assessora e vicesindaca.

"In questo momento ogni parola è superflua - ha scritto sui suoi profili social il sindaco Andrea Tagliaferri - con Federica condivido un percorso fatto di scelte, visioni, impegno quotidiano. È per questo che la notizia della tragica e improvvisa scomparsa di suo padre, Matteo Petti, ci ha profondamente colpiti e addolorati. In un momento così doloroso, ci stringiamo con affetto sincero attorno a Federica e alla sua famiglia, condividendo il peso di questo lutto e offrendo tutta la nostra vicinanza e il nostro sostegno". Il Teatro Dante Carlo Monni ha rinviato tutti gli eventi culturali.

"Un dolore profondo colpisce la nostra comunità per la tragica scomparsa di Matteo Petti - scrive invece il presidente della Regione Eugenio Giani - Servitore dello Stato in forza alla Polizia, uomo stimato e rispettato, lascia un vuoto immenso tra i colleghi e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Alla sua famiglia, alla figlia Federica vicesindaca di Campi Bisenzio, agli amici e a tutta la comunità va l’abbraccio sincero della Toscana. Ci stringiamo con commozione e cordoglio".

Il sindaco Carovani scrive al Prefetto per migliorare sicurezza Sp8

Il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani, esprime profondo cordoglio manifestando vicinanza alla famiglia a nome dell’Amministrazione comunale. Riguardo alla strada provinciale Barberinese, il sindaco ha scritto alla Prefettura per chiedere un tavolo di coordinamento con tutti gli Enti interessati e competenti, in modo da analizzare e considerare eventuali misure per migliorare la sicurezza stradale.

“La Sp8, su cui ha competenza la Città Metropolitana – spiega il sindaco – è un’arteria strategica per Calenzano e per i nostri cittadini, ma lo è anche a livello sovracomunale perché frequentemente utilizzata in occasione delle chiusure del tratto autostradale dell’A1, sia quelle programmate che quelle adottate in caso di emergenze sull’autostrada. Ieri questo incidente mortale, due mesi fa un altro grave sinistro sempre nello stesso tratto. Sappiamo che uno dei problemi maggiori della strada è l’eccessiva velocità di percorrenza: bisognerà capire quali siano le misure più adeguate a giudizio degli enti preposti per contrastare questo fenomeno. Esprimo la mia vicinanza ai familiari della vittima e un pensiero alla persona ferita. Un ringraziamento sentito alle forze dell’ordine che ieri sono intervenute, in particolare alla nostra Polizia locale che ha fornito supporto nei rilievi”.

