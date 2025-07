"Le notti del vino", quattro serate a Vinci

Incontri, degustazioni, spettacoli. Vinci pone al centro la cultura enoturistica con ‘Le notti del vino’, il format ideato dall’associazione nazionale Città del Vino – alla quale aderisce anche il Comune di Vinci – che promuove vino e territorio.

Saranno quattro gli appuntamenti, sparsi per i luoghi più rappresentativi e suggestivi di Vinci: il borgo, la casa natale di Leonardo ad Anchiano, i cipressi di Dianella. Il calendario prevede degustazioni, proiezioni di film a tema, ricche proposte delle aziende vitivinicole vinciane.

“Quest'anno le sere d'estate a Vinci sono caratterizzate da tantissimi eventi. Le associazioni e le varie realtà del territorio hanno fatto un lavoro straordinario in termini di creatività, ricerca e valorizzazione del territorio - afferma Daniele Vanni, sindaco di Vinci.

Le notti del vino si aggiungono al calendario degli eventi creando momenti importanti di promozione dell'enogastronomia del nostro territorio”.

“Abbiamo voluto arricchire gli eventi dedicati alla promozione della enogastronomia del nostro territorio - afferma l’assessore all’agricoltura Giulio Vezzosi - partendo proprio dal format “Le Notti del Vino” dell’associazione Città del Vino. Grazie alla collaborazione delle aziende agricole e delle associazioni Pro Loco Vinci e Le Strade dell’Olio e del Vino del Montalbano, abbiamo realizzato quattro eventi diversi tra loro per tipologia e location, così da intercettare anche pubblici diversi ed avvicinare più persone possibili al nostro territorio e i suoi prodotti. Per dare maggiore visibilità agli eventi abbiamo deciso di iniziare il format con la prima serata proprio durante la Fiera di Vinci in una serata dedicata ai nostri produttori”.

Dichiarazione del Sindaco sugli eventi a Vinci e sulla fiera.

Il programma

Leonardesca: sapori Da Vinci

Martedì 29 luglio

A partire dalle 19.45, Piazza della Libertà si trasforma in un elegante salotto a cielo aperto, dove la tradizione enogastronomica del territorio incontra l’incanto delle notti d’estate.

I partecipanti saranno accolti con piatti tipici della cucina toscana, ed ogni portata sarà accompagnata da una selezione di vini del Montalbano, scelti e serviti direttamente dai produttori di Vinci per esaltare i sapori e raccontare, calice dopo calice, il profondo legame tra il paesaggio, la terra e le persone che la vivono.

È possibile avere informazioni sull’evento chiamando il 3485103185 o scrivendo a info@stradadileonardo.org.

AperiDaVinci – Cinema e calici

Sabato 2 agosto

Al vino si aggiunge il cinema, dando così il via alla programmazione cinematografica estiva del Comune di Vinci – che durante agosto toccherà anche le frazioni di Vitolini e Petroio.

Dalle 19.30 nella suggestiva cornice della casa natale di Leonardo ad Anchiano si accende il proiettore con “Ritorno in Borgogna”, film francese del 2017, particolarmente centrato sul mondo vitivinicolo.

A completare la serata, l’associazione Le Strade dell’Olio e del Vino del Montalbano organizzerà una aperitivo-cena con degustazioni di vini delle aziende di Vinci.

Per le informazioni è disponibile l’ufficio turistico allo 0571933285.

Calici di stelle

Domenica 10 agosto

Non c’è agosto vinciano senza Calici di stelle, la tradizionale maratona di degustazione nel borgo del Capoluogo organizzata dalla ProLoco di Vinci.

Dalle 19 il centro storico diventa un percorso fatto di tappe dove poter assaggiare i prodotti delle aziende vitivinicole del territorio, con l’accompagnamento di spettacoli artistici e la possibilità di salire sulla torre del castello dei Conti Guidi per osservare le stelle.

Informazioni all’ufficio turistico allo 0571933285 oppure scrivendo a info@prolocovinci.com.

AperiDaVinci – Cinema e calici

Domenica 31 agosto

Secondo appuntamento di cinema e degustazioni di vinco dell’estate vinciana. A diventare una sala questa volta sono i cipressi di Dianella, con “French kiss”. Come a inizio mese, il Film viene accompagnato da un aperitivo-cena a base di prodotti enogastronomici locali organizzata dall’associazione Le Strade dell’Olio e del Vino del Montalbano.

Per le informazioni è disponibile l’ufficio turistico allo 0571933285.

A rendere possibile Le notti del vino è stata la collaborazione fra la Pro Loco di Vinci, l’associazione Strade dell’olio e del vino del Montalbano, Comitato Mangiaggiro, il Cineclub24 e numerose Aziende Agricole del territorio.

L’evento è patrocinato del Comune di Vinci.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

Notizie correlate