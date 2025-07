Luca Zingaretti ospite del Dramma Popolare di San Miniato: l'evento a Palazzo Grifoni

Tutta San Miniato, e non solo, si prepara ad assistere all'interpretazione di Luca Zingaretti nell'opera inedita di Andrea Camilleri "Autodifesa di Caino", in scena il 24, 25 e 26 luglio. E nei tre giorni clou della 79esima Festa del Teatro, il Dramma Popolare porta l'attore e regista non solo sul palco di piazza Duomo per le attese date del cartellone, ma anche in un evento aperto al pubblico.

Zingaretti sarà infatti protagonista di "Conversazioni al tramonto", un dialogo con il Direttore Artistico del Dramma Popolare di San Miniato Masolino D'Amico. La data da segnare in agenda è venerdì 25 luglio alle 18.30 a Palazzo Grifoni, seguito la sera dalla seconda rappresentazione dell'opera. L'appuntamento è promosso dalla Fondazione Istituto Dramma Popolare di San Miniato, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e Crédit Agricole Italia.

Il Direttore Artistico dialogherà con l'attore, volto celebre anche per aver interpretato il commissario Montalbano, famoso personaggio dei romanzi gialli di Andrea Camilleri. Ed è anche sul rapporto con l'autore siciliano, scomparso nel 2019, sull'opera mai rappresentata "Autodifesa di Caino" e altri temi ancora, che si articolerà la conversazione. Un nuovo importante evento che si inserisce nel legame tra il Dramma Popolare e Camilleri, che nei propri archivi custodisce un copione inedito dagli anni Cinquanta. "Camilleri si spense il 17 luglio, e ha lasciato il suo scritto su Caino che aveva completato - ha spiegato la Fondazione al momento della presentazione - e per il quale aveva immaginato tutto: la scena e gli intermezzi musicali, i filmati da proiettare sullo schermo, i testi da interpretare di persona e quelli da far recitare. Autodifesa di Caino è un testo potente, profondo e risponde alle incessanti domande sul bene e il male: un testo che si inserisce perfettamente nel solco della «scena sacra» di San Miniato".