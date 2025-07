Premio di laurea 'David Sassoli', presentata l'edizione 2025

È stato presentato questa mattina, martedì 22 luglio, a palazzo del Pegaso il bando per la miglior tesi di laurea David Sassoli per la Giornata dell’Europa, che giunge quest’anno alla IV edizione. All’incontro con gli organi d’informazione hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e il presidente della commissione Europa, Francesco Gazzetti.

Il Premio è riservato alle studentesse e agli studenti delle università toscane che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale (secondo ciclo) o laurea magistrale a ciclo unico, dall’1 settembre 2024 fino alla data di scadenza del bando, il 15 settembre 2025.

“È per me un grande orgoglio presentare l’edizione 2025 di questo premio, promosso dal Consiglio regionale della Toscana grazie al lavoro dell’Ufficio di presidenza e della commissione politiche europee – dice il presidente Mazzeo –. Con questo premio vogliamo rendere omaggio a una figura straordinaria della nostra storia recente: David Sassoli è stato un esempio di buona politica, un convinto europeista, un uomo delle istituzioni capace di tenere viva l’idea di un’Europa solidale, vicina ai territori e ai cittadini. Crediamo che l’Europa si costruisca ogni giorno anche attraverso la riflessione, lo studio, il pensiero critico – prosegue il presidente –. In un tempo segnato da crisi e tensioni internazionali, ma anche da scelte istituzionali importanti, come la revisione delle politiche di coesione da parte della Commissione europea, che punta a centralizzarle nei piani nazionali nel prossimo bilancio e lo considero un grave errore, partire dai territori diventa un modo diverso e necessario di immaginare l’Europa. Una visione che mette al centro le comunità locali, le autonomie, le persone”. Premiare le migliori tesi, conclude Mazzeo, “significa valorizzare i giovani come protagonisti del futuro europeo, e offrire loro un riconoscimento concreto, ma soprattutto simbolico: la cultura, la conoscenza, l’impegno civile sono il fondamento di una democrazia più forte, inclusiva, coesa. Come diceva David Sassoli, ‘la speranza siamo noi’. E oggi, con questo premio, vogliamo chiamare a raccolta tutti i giovani perché diventino davvero speranza per l’Europa di domani”.

“L’Europa, le regioni e i cittadini”, questo il tema scelto per la quarta edizione. Le tesi potranno essere presentate in lingua italiana e in lingua inglese, sono ammesse solo tesi svolte individualmente. Sono ammesse a valutazione tutte le tesi, indipendentemente dal voto di laurea conseguito, e saranno valutate attribuendo un massimo di 100 punti, così ripartiti: fino a un massimo di 50 punti in base alla qualità complessiva e all'originalità dell’elaborato; fino a un massimo di 30 punti in base alla chiarezza espositiva; fino a un massimo di 20 punti in base al voto di laurea conseguito. Il premio prevede l’assegnazione di 6mila euro al primo classificato e quattro premi ex aequo da 3mila 500 euro.

“Immaginare e costruire concretamente l’Europa che vogliamo: su questo abbiamo pensato di coinvolgere, già da quattro anni, le studentesse e gli studenti toscani nel nome di David Sassoli”, spiega Francesco Gazzetti –. Questo premio è stato istituzionalizzato per volontà comune e resterà oltre questa legislatura: sarà una eredità del lavoro di questi anni. Mi fa piacere evidenziare come la commissione giudicatrice è composta da qualificatissimi rappresentanti di tutte le Università della Toscana. Credo sia un elemento di cui possiamo andar fieri. Come commissione Europa – conclude Gazzetti –, abbiamo trovato il pieno sostegno dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, a partire dal presidente Mazzeo, che voglio qui ringraziare, così come tutti i componenti della commissione Europa, con un pensiero particolare rivolto a Massimiliano Pescini (il consigliere regionale morto lo scorso anno, ndr), che della nostra commissione ha fatto parte e a cui questa iniziativa del premio Sassoli aveva rivolto grande interesse”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

Notizie correlate