Programmato il primo intervento sugli ascensori a Fucecchio

Dopo la chiusura voluta dall'amministrazione comunale per permettere tutte le verifiche del caso, è stato programmato il primo intervento sugli ascensori di Fucecchio, che da via Sottovalle conducono in via Castruccio. Mercoledì 23 luglio la ditta incaricata interverrà sull'ascensore di sinistra, così da permetterne la riapertura in attesa di completare le verifiche e gli interventi anche su quello di destra.

“La decisione di chiudere gli ascensori è dettata dal senso di responsabilità verso tutti i cittadini e le cittadine – spiega la sindaca Emma Donnini –. Siamo consapevoli che si tratti di un servizio essenziale, e proprio per questo vogliamo che la ditta incaricata possa intervenire per risolvere definitivamente tutte le criticità. Domani è in programma l'intervento sull'ascensore di sinistra, dopodiché saranno effettuate tutte le verifiche anche su quello di destra, per tornare a renderli entrambi fruibili il prima possibile”.

Nel frattempo si ricorda che, grazie alla collaborazione con la Pubblica Assistenza, per le persone anziane e disabili è attivo il servizio navetta “taxi ascensori”, disponibile dalle ore 7 alle 20 chiamando il numero 0571 22222.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

