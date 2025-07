Quando prende servizio il nuovo Medico di Famiglia a Masotti

E’ stato individuato il nuovo Medico di Famiglia che prenderà servizio dal prossimo 4 agosto nel distretto socio-sanitario di Masotti, frazione del Comune di Serravalle pistoiese. Il nuovo medico, individuato attraverso avviso pubblico, è il dottor Tito Filippo Rastelli e prenderà servizio in continuità con la cessazione del precedente incaricato con l’obbligo di apertura ambulatoriale, come richiesto dalla AUSL, al fine di garantire ai cittadini l’assistenza ed i quali dovranno compiere la nuova scelta del Medico di Famiglia.

Il sindaco Piero Lunardi ha dichiarato: "sono molto contento dell'arrivo di un nuovo medico al distretto di Masotti, lo accoglieremo a braccia aperte”.

L’assessore alle politiche sociali, Ilaria Gargini, ha aggiunto: " voglio ringraziare l’Azienda Sanitaria per la continua collaborazione; l'arrivo di un nuovo medico significa non avere un giorno di interruzione di servizio per i nostri cittadini".

Si ricorda che l’Azienda Sanitaria aveva ricevuto comunicazione del recesso anticipato del medico per dimissioni volontarie e da subito si era attivata per reperire la sostituzione e per ampliare l’offerta assistenziale sul territorio con un bando per due Medici di Famiglia: purtroppo dei due medici individuati uno ha presentato formale rinuncia.

Il dottor Rastelli svolgerà l’attività ambulatoriale presso la sede aziendale di via Lucchese.

Come scegliere il Medici di Famiglia

In alternativa a recarsi in presenza agli sportelli sono ampie le modalità di scelta del medico

- Gli iscritti all'anagrafe sanitaria dell'Azienda USL Toscana centro possono effettuare la scelta anche da casa tramite da Pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con SPID, oppure utilizzando l'APP Smart SST.

- In alternativa il cambio del medico può essere effettuato anche inviando il modulo di richiesta compilato e corredato di copia di documento di identità valido all'indirizzo mail: anagrafesanitaria.pistoia@ uslcentro.toscana.it.

- La scelta del medico si può fare inoltre recandosi al distretto di riferimento oppure tramite i Totem PuntoSI disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata.

Fonte: Azienda USL Toscana centro - Ufficio Stampa