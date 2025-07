Rapine e furti in Versilia: quattro arresti a Pietrasanta, Forte dei Marmi e Viareggio

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri della Versilia, che negli ultimi giorni hanno portato a termine una serie di operazioni mirate culminate con quattro arresti tra Pietrasanta, Forte dei Marmi e Viareggio.

A Marina di Pietrasanta, i militari hanno tratto in arresto una donna di nazionalità straniera in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Latina. La donna era ricercata da tempo per una rapina avvenuta mesi fa, messa a segno con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”, una modalità particolarmente insidiosa in cui la vittima, spesso un passante anziano, viene distratta e derubata con una falsa manifestazione di affetto.

Sempre a Pietrasanta, i carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento di sospensione della detenzione domiciliare nei confronti di un uomo del posto, che aveva violato più volte le prescrizioni imposte. L’autorità giudiziaria, preso atto delle reiterate inadempienze, ha disposto il suo trasferimento presso il carcere di Lucca, dove l’uomo è stato condotto dopo le formalità di rito.

A Forte dei Marmi, l’attenzione dei militari si è concentrata su tre soggetti fermati a bordo di un’auto a noleggio con targa straniera. Il veicolo era stato utilizzato poche ore prima per una rapina avvenuta a Rapallo, durante la quale era stato sottratto un orologio di lusso. Uno dei fermati era ancora in possesso dell’orologio rubato, mentre gli altri due sono stati riconosciuti dalla vittima. Durante la successiva perquisizione, è emerso anche un secondo orologio di altissimo valore, sul quale sono in corso verifiche per accertarne la provenienza.

Infine, a Viareggio, un giovane è stato individuato all’interno di un appartamento, dopo la segnalazione di un cittadino che lo aveva indicato come autore di una rapina avvenuta poche ore prima. Le indagini avviate nell’immediato dai carabinieri hanno confermato gravi indizi di colpevolezza, portando al fermo del soggetto.