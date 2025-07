Staff Use Computer Gross: la novità è Quartuccio, la conferma Cappa

Una novità ed una conferma per lo staff tecnico della prima squadra dell’Use Computer Gross. Iniziamo dalla prima che è una novità per quanto riguarda il ruolo ma non per la persona. Assistente di coach Luca Valentino sarà infatti Renato Quartuccio.

Il play classe 1994 ha deciso infatti di chiudere con il basket giocato e passare in panchina, affiancando così questo nuovo impegno a quello di istruttore minibasket che svolge ormai da anni. L’Use, davanti alla decisione del giocatore campano di chiudere con l’attività agonistica dopo anni ad alto livello in serie B, non lo ha voluto perdere conoscendone ormai bene la serietà e le doti non solo tecniche e così gli ha proposto questo importante ruolo e quello altrettanto importante di capo allenatore dell'Under 19 Eccellenza.

Oltre a lui nello staff di Luca Valentino una conferma scontata, quella di Tommaso Cappa che ormai da anni è qualcosa di più di un semplice assistente alla prima squadra, un punto di riferimento anche dal punto di vista organizzativo. Tommy proseguirà anche il suo lavoro nel settore giovanile dove allena ormai da tanti anni.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate