Toscana Diffusa, bando per il sostegno a edicole e distributori di giornali

La Giunta regionale ha dato il via libera – approvando criteri e modalità - al bando destinato al sostegno delle imprese esercenti la distribuzione e il commercio al dettaglio di giornali e altre pubblicazioni periodiche nei territori della Toscana diffusa. Una decisione che il presidente Eugenio Giani aveva preannunciato sin dalla presentazione della legge sulla valorizzazione della Toscana Diffusa e che oggi prende corpo con la delibera che approva una dotazione finanziaria per il momento di 200mila euro .

“Nella legge sulla Toscana diffusa abbiamo voluto una misura specifica per sostenere la distribuzione capillare della stampa e la salvaguardia dei livelli occupazionali – spiega il presidente Eugenio Giani - ciò in considerazione dell’importante funzione che queste imprese svolgono nelle zone della Toscana con maggiori bisogni in termini di servizi e collegamenti e del loro fondamentale ruolo per garantire in questi territori la diffusione dell’informazione”.

Destinatari del bando sono gli esercenti di punti vendita ma anche i distributori nei territori classificati come Toscana Diffusa. Centomila euro sono destinati alle edicole o, nei Comuni privi di punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e altre pubblicazioni periodiche al dettaglio, alle imprese di vendita merci abilitate anche alla vendita di giornali o periodici. Centomila euro sono invece per le imprese di distribuzione di libri, giornali e riviste.

Se dopo la pubblicazione del bando si renderanno disponibili altre risorse verranno destinate da questo stesso bando con atto dell’amministrazione.

La delibera è pubblicata sul BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa