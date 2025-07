Truffa ai danni dello Stato e dell'Ue su fondi Pnrr, sequestrati oltre 3 milioni: la maxi operazione anche in Toscana

Trentacinque persone e sedici società sono state denunciate in una maxi operazione condotta dalla guardia di finanza di Biella in più province italiane in Piemonte, Veneto, Lazio, Marche, Umbria e Toscana. Qui in particolare l'operazione ha riguardato le province di Firenze, Prato e il territorio di Empoli. Le ipotesi di reato sono associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato, falso in bilancio e frode fiscale. Disposto dal gip del tribunale di Bologna il sequestro di 3,3 milioni di euro.

La guardia di finanza, coordinata dall'ufficio di Torino della Procura europea, ha portato a termine le indagini nei confronti del sodalizio criminale che secondo quanto ricostruito era dedito alle truffe ai danni del bilancio nazionale e dell'Unione europea. Tra i soggetti nel mirino esperti tributaristi e centri di assistenza fiscale dislocati in tutta Italia che, tramite un collaudato modus operandi, dopo aver costituito società intestate e gestite da ignari prestanome ne falsificavano i bilanci, per ottenere finanziamenti dal Pnrr e fruire di crediti di imposta relativi a lavori mai realizzati di efficientamento energetico.

