Università di Pisa: al via corso per la gestione dei diritti umani nelle imprese

L’Università di Pisa presenta un corso interamente dedicato a “Business & Human Rights”, pensato per affrontare in modo operativo le nuove responsabilità delle imprese in materia di diritti umani. Il programma fornisce strumenti pratici per progettare, implementare e monitorare processi di human rights due diligence, in linea con la EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) e con gli standard internazionali (UN Guiding Principles on Business and Human Rights; Linee Guida OCSE su Impresa e Diritti Umani).