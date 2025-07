Vannacci a Santa Croce per la sede della Lega, è polemica. Da destra denunciano "aggressioni verbali"

Sarà inaugurata la nuova sede della Lega a Santa Croce sull'Arno il 23 luglio e tra gli ospiti saranno presenti gli europarlamentari Susanna Ceccardi e Roberto Vannacci. Proprio la presenza del generale ha fatto storcere il naso a molti a sinistra e sui social sono nate ironie e commenti contrastanti.

La sinistra santacrocese si è espressa sull'evento e ha criticato l'arrivo in città di Vannacci, per esempio la capogruppo Mariangela Bucci ha scritto "L'anima profonda di Santa Croce, invece, è tutt'altro e non ha niente a che fare con questi portatori di odio e divisioni. Tra qualche mese, alle Regionali, non ci vengano a raccontare la favoletta dei civici moderati".

Oltre a quelli dei profili istituzionali ci sono pure altri commenti, da destra infatti parlano anche di "forti attacchi verbali". Motivo per cui anche Fratelli d'Italia ha deciso di scendere a fianco dei compagni di coalizione della Lega "per gli attacchi verbali ricevuti in vista dell'inaugurazione della sede". FdI Santa Croce fa sapere che sarà presente all'inaugurazione con una nutrita delegazione.

In una nota proprio di FdI si legge: "Riteniamo inaccettabili queste forme di aggressione verbale a cui purtroppo la sinistra di Santa Croce sull’Arno non é nuova. In questi mesi di governo siamo stati spesso in silenzio, cercando di sorvolare su certi atteggiamenti offensivi che hanno visto il suo apice anche all’interno di gruppi Facebook dove esponenti della maggioranza e del centro destra Santacrocese sono regolarmente esposti al pubblico ludibrio da parte di leoni da tastiera che si nascondono molte volte nell’anonimato. Il tutto con il tacito assenso e spesso con il plauso anche di consiglieri comunali del Partito Democratico. Adesso però si sta passando il segno. Cogliamo l’occasione per ribadire il nostro impegno per un dibattito politico rispettoso e costruttivo, siamo e saremo sempre disponibili al confronto e allo scontro verbale ma restando dentro i limiti della civile convivenza cittadina".

