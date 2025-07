A fuoco 3 semirimorchi in un parcheggio a Firenze

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-ovest e dalla sede centrale, sono intervenuti dalle ore 15:00 nel comune di Firenze in Via Tevere, per un incendio che vede il coinvolgimento di 3 semirimorchi all'interno di un parcheggio. Sul posto inviate due squadre e due autobotti. Non ci sono persone coinvolte. In corso le operazioni di spegnimento e di bonifica.

