A fuoco sterpaglie e bosco a Sarteano, due elicotteri sul posto

Un incendio si è sviluppato a Castiglioncello del Trinoro, nel comune di Sarteano. In fiamme vasti appezzamenti di terreno con sterpaglie, macchie e bosco. Sono intervenute 10 squadre del volontariato antincendi boschivi e operai forestali, il cui lavoro è reso più difficile a causa del forte vento che spinge le fiamme a muoversi rapidamente. Sono due gli elicotteri regionali che sotto il coordinamento di due direttori delle operazioni limitano con i loro sganci la diffusione delle fiamme. In corso di valutazione l'attivazione di ulteriori squadre e mezzi aerei. Presenti anche i vigili del fuoco per il rifornimento dei mezzi antincendio e per il presidio di abitazioni eventualmente minacciate da incendio.

Si ricorda che a seguito delle condizioni climatiche si ricorda che la Regione Toscana ha istituito su tutto il territorio, dal 21 giugno al 31 agosto, il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali.