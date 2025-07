Abc, ufficiale: confermato Cosimo Lazzeri

La seconda conferma dell’Abc Solettificio Manetti è un altro prodotto del vivaio castellano. Si tratta di Cosimo Lazzeri, che per la quarta stagione consecutiva si appresta a vestire la maglia gialloblu. Grande intensità e tanta carica agonistica le caratteristiche che continuerà a portare in dote alla batteria degli esterni a disposizione di coach Paludi.

“Sono molto felice di vestire ancora la maglia gialloblu e di ritrovare compagni con cui ormai formiamo un gruppo solido di amici – racconta Cosimo -. Penso che ci siano tutti i presupposti per fare una buona stagione cercando di riscattarci da quella passata. Lo scorso anno tante cose non sono andate come avrebbero dovuto, ma la nota positiva è stata il pubblico, sempre molto numeroso nonostante un campionato difficile. Pubblico che non smetteremo mai di ringraziare, e che quest’anno cercheremo di far divertire ripagando i nostri tifosi del loro sostegno”.

Fonte: Abc - Ufficio stampa