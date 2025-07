Alia potenzia il servizio di lavaggio del centro di Empoli

Con l’estate ormai entrata nel vivo, il Comune di Empoli e Alia Plures attivano un nuovo piano di lavaggio di punti sensibili nel centro storico. Il servizio partirà lunedì 28 luglio 2025, a seguito della richiesta dell’amministrazione comunale e del successivo avallo da parte dell’Ato Toscana Centro.

Nel dettaglio, da luglio a settembre sono programmati due interventi di lavaggio a settimana, il martedì e il sabato. Da ottobre a giugno sarà garantito un intervento settimanale, ogni martedì. Gli interventi riguarderanno i cosiddetti ‘punti sensibili’, ovvero le aree più esposte a criticità igieniche o di decoro, come cestini e panchine, ma anche superfici urbane soggette ad accumulo di sporcizia, cattivi odori o deiezioni.

‘Siamo molto contenti di aver attivato insieme a Alia questo importante servizio che darà maggior decoro al nostro centro storico. La sperimentazione fatta a gennaio aveva dato i suoi frutti, perciò abbiamo deciso di renderlo un servizio strutturato’, commenta Laura Mannucci, assessora comunale all’Ambiente. ‘In estate il lavaggio verrà svolto due volte a settimana visto il clima che aumenta gli odori, nella stagione fredda sarà ridotto a una volta, ma rimarrà come servizio effettuato in maniera continuativa. Ringrazio Alia e gli uffici per aver lavorato insieme per partire con questo nuovo progetto’.

‘Il servizio che partirà dal 28 luglio segue anche le richieste dei commercianti del centro storico che giustamente hanno a cuore il decoro delle nostre vie e delle nostre piazze’, aggiunge Adolfo Bellucci, assessore comunale al Commercio. ‘Il centro di Empoli è il biglietto da visita di residenti e visitatori, averne cura è una priorità e lo facciamo migliorando con Alia il servizio già in corso’.

‘Con questo nuovo piano rafforziamo la nostra presenza nel cuore della città proprio nei mesi in cui è più necessario’, afferma Alessio Arrighi, Direttore Servizi di Alia Plures. ‘Il lavaggio del centro storico è un servizio spesso poco visibile, ma fondamentale per garantire decoro, igiene e vivibilità. Abbiamo risposto con prontezza alla richiesta del Comune, mettendo in campo una programmazione efficace e flessibile’.

Comune e Alia invitano i cittadini a collaborare rispettando la segnaletica temporanea e le indicazioni operative, così da consentire interventi puntuali ed efficaci.

Fonte: Alia - Ufficio stampa