Apicoltura, emanati i bandi  2026. A disposizione risorse per oltre 1 milione di euro

Con l’approvazione della delibera relativa alle disposizioni per gli interventi a favore del settore dell’apicoltura e la relativa ripartizione finanziaria, e con la successiva emanazione dei bandi attuativi ha inizio la campagna apistica per l’annualità 2025/2026.

“Si tratta di ben sei bandi con i quali si mettono a disposizione degli apicoltori e delle forme associate risorse pari complessivamente a circa 1.020.000,00 euro, per azioni attuate all’interno dell’anno apistico che va dal primo luglio 2025 al 30 giugno 2026”, sottolinea la vicepresidente e assessora all'agricoltura Stefania Saccardi. “Come le annualità precedenti, i bandi finanziano interventi destinati alla lotta alle malattie, al ripopolamento apistico, alla razionalizzazione della transumanza e all’acquisto di macchinari e sistemi di gestione delle produzioni nonché il sostegno a interventi di formazione, assistenza tecnica e promozione. In più da questa annualità è attivata una nuova azione relativa alla possibilità di somministrare l’alimentazione di soccorso agli alveari in caso di crisi climatica accertata da ISMEA e certificata dal Ministero”.

I bandi riguardano sia la presentazione di richieste di finanziamento di programmi attuati dalle forme associate, sia interventi attuati dagli apicoltori, compresa la nuova azione per l’alimentazione di soccorso.

L’annualità appena conclusa il 30 giugno ha visto le domande presentate dagli apicoltori totalmente finanziate e finanziati per oltre l’80% i programmi presentati dalle associazioni apistiche per un totale complessivo di 1 milione e 104mila euro.

Fonte: Regione Toscana